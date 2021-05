"Hay cosas más importantes en Bahía que preocuparse por el hospital modular de Monte Hermoso"

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, le respondió esta mañana a los concejales que pidieron un informe sobre el estado del hospital modular de aquella localidad y sostuvo que "me parece que hay cosas mucho más importantes de ocuparse en Bahía Blanca que preocuparse por si el gobernador puede ayudar a habilitar un hospital modular en la ciudad de Monte Hermoso".

"No sé si me molestó. No me gusta meterme en polémicas u opinar de una ciudad que no me corresponde porque tiene sus autoridades, institucionales como políticas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabrán por qué lo hicieron", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Dichiara dijo que "me molestó mucho más que no hubiera buena predisposición del intendente de llamarme si tenía buena voluntad real de querer lograr la habilitación del modular".

"Me pareció de mala leche hacerlo a través de una conferencia de prensa —insistió— en vez de un llamado telefónico con una relación institucional que teníamos que era bastante fluida".

A propósito, el jefe comunal señaló que "estamos esperando que termine de venir todo el mobiliario para el hospital modular, que estaba preparado fundamentalmente para una temporada preocupante que por suerte no existió, con laboratorio y boxes de testeo".

"Lo vamos a habilitar a partir de que lo tengamos totalmente terminado. Estamos haciendo el cordón cuneta, la vereda, para todo lo que tiene que ver con la accesibilidad; y no encontramos ningún tipo de apuro para poder tenerlo porque con lo que tenemos en el Hospital Ramón Carrillo estamos cumpliendo con las necesidades sanitarias que la ciudad requiere", afirmó.

Hasta el momento, en Monte se registraron 521 casos de coronavirus, de los cuales apenas 13 se encuentran activos. Además, diez personas fallecieron.

En las últimas horas, Monte Hermoso llegó a un acuerdo con el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, conducido por Jorge Ferraresi, para construir un Desarrollo Urbanístico de 70 viviendas por un monto de 304 millones de pesos a través del Procrear II.

"A partir del crecimiento demográfico que Monte Hermoso viene teniendo, es una de las premisas importantes que teníamos. Por suerte empezamos a desandar el camino para poder cumplir", mencionó Dichiara.

De acuerdo a sus palabras, serán 30 viviendas del programa Casa Propia, que se ubicarán frente al Hospital Ramón Carrillo, y otras 70 del Procrear II a siete cuadras del centro y a cinco de la playa.

"Estaríamos necesitando alrededor de 600 viviendas. Pero uno de los grandes problemas también es la necesidad de tierras, por eso estamos trabajando en la posibilidad de darle servicio a 182 lotes, en la zona oeste, y a partir de ahí solicitar nuevamente programas de este tipo para seguir paliando el déficit", aclaró.