Uset encabezó el acto por el 76° Aniversario de la Autonomía rosaleña 

El intendente Mariano Uset encabezó hoy el acto oficial en conmemoración del 76° Aniversario de la autonomía de Punta Alta y la creación del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales. “Desde este gobierno municipal, diariamente tomamos decisiones para sostener y seguir construyendo autonomía, no sin errores”, expresó el jefe comunal durante el acto realizado en la Plaza Belgrano con una mínima concurrencia de autoridades, respetando las medidas de distanciamiento social por la pandemia.

Al abrir su discurso, Uset pidió disculpas “a todos aquellos que habitualmente participaban y se sumaban año a año a estas conmemoraciones, y que hoy solo pudimos invitar a compartir la trasmisión en vivo, de este breve, pero no menos importante acto”.

Acompañando al intendente, estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Aramayo, y los presidentes de los 4 bloques que integran Concejo Deliberante, en representación de todas las instituciones del distrito.

También asistieron el contralmirante Juan Carlos Daniel Abbondanza, a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el director de Zona Franca BB-CR, Gustavo Bellozas; el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, Rodrigo Aristimuño; el secretario de Servicios del Municipio, Amadeo Córdoba; la presidente del Consejo Escolar, Andrea Vogel; y la jefa distrital de Educación, Claudia Pereyra.

Durante su discurso, el intendente destacó que “más de una vez hemos dicho que la autonomía es un bien que tenemos que seguir sosteniendo, desde el lugar de trabajo, desde la casa, la economía doméstica, la educación, el barrio”.

“Siempre está la posibilidad de sostener coherencia con los valores, a los que es más fácil rendir homenaje que practicarlos”.

“Desde este gobierno municipal, diariamente tomamos decisiones para sostener y seguir construyendo autonomía, no sin errores”.

“Gandhi nos dejó una frase maravillosa: la libertad no es digna de tener, si no incluye la libertad de cometer errores. Permítanme equivocarme, pero no me permitan ser complaciente a otros intereses que no sean los de la autonomía de nuestro distrito”, expresó Uset.

“Por eso les pido, que el legado de quienes homenajeamos año a año, no lo rifemos en diferencias de cabotaje. Que las sillas que cada uno de nosotros ocupamos, las usemos para tomar decisiones de acuerdo con estos sentimientos y principios autonomistas, concejales, consejeros, funcionarios de todas las jurisdicciones, les pido el mayor compromiso con este legado”.

Por último, Uset dedicó palabras para recordar “a cada uno de nuestros vecinos fallecidos por o con Covid desde que inició esta pandemia”.

“Entre ellos, quiero recordar al ex intendente Néstor Giorno, quien falleció recientemente en la ciudad de La Plata víctima de este virus que nos acosa a todos. Y también a quien fuera hasta hace pocos años jefe de la Base Naval y comandante del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante Fabián D'Angelo, quien falleció días atrás en Buenos Aires”.

“Empaticemos por un segundo con tanto dolor, y pensemos seriamente cuánto podemos mejorar con nuestras conductas y contribuir a parar este sufrimiento”, concluyó el intendente, deseando a la comunidad “un feliz y reflexivo día de la autonomía de Coronel Rosales”.