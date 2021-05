Básquetbol, fútbol y tenis, la actividad deportiva en el inicio de la semana

Básquetbol

- La NBA ofrecerá hoy seis compromisos:

20.30, Cavaliers vs Pacers

20.30, Hawks vs Wizards

21.00, Grizzlies vs Pelicans

21.30, Spurs vs Bucks

23.00, Warriors vs Jazz

23.00, Trail Blazers vs Rockets

Fútbol

- Se jugarán dos encuentros de la sexta fecha en el torneo de primera división de AFA de la rama femenina:

15.00, Racing vs Lanús

15.00, UAI Urquiza vs Excursionistas

- Continúa la novena fecha de la Primera Nacional:

15.05, Quilmes vs Alvarado

17.10, Def. de Belgrano vs San Telmo

21.10, Gimnasia M vs Nueva Chicago

- Se disputará un partido de la Premier League inglesa:

16.00, Fulham vs Burnley

- También habrá un cotejo en la Liga española:

16.00, Betis vs Granada

Tenis

- Continúa su desarrollo el ATP Masters de Roma, con participación bahiense:

05.00, Guido Pella vs Marton Fucsovics (Hungría)

07.40, Federico Delbonis vs Karen Jachanov (Rusia)