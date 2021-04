Alberto Fernández: “Cristina Kirchner es inocente y finalmente lo va a probar”

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri son de una "gravedad inusual" y consideró que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de (el expresidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el exjuez Sergio) Moro y la fiscalía".

"Sale todo a la luz", dijo el mandatario en declaraciones a El Destape Radio, en las que agregó: "Nunca se había visto usar a la justicia para perseguir a opositores".

“A veces me dicen: 'Lo único que quiere es que a Cristina no la condenen'. Cristina no me necesita porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar”, aseguró.

La expresidenta enfrenta varias acusaciones en su contra por presuntos desmanejos con la obra pública, los negocios hoteleros de su familia, el alquiler de propiedades, la operatoria de Dólar Futuro realizada durante los últimos meses de su segunda gestión y el Memorándum con Irán —entre otras—.

Fernández dijo que "la economía está creciendo a un ritmo muy importante, se están creando muchas fuentes de trabajo y todo indica que va a seguir así".

"Por eso no hemos hecho nada con acotar la actividad económica. No hemos tenido problemas de contagios por coronavirus en fábricas ni nada de eso", dijo el mandatario al referirse también a las medidas restrictivas que entraron en vigencia hoy para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.

Fernández dijo que el Gobierno sigue "trabajando un proyecto de ley para declarar la emergencia energética hasta que podamos segmentar a los consumidores" para el pago de las tarifas e insistió en que no quiere "sumarle más problemas a la gente".

"Quiero que se termine la disyuntiva de pagar los remedios o la luz", sostuvo el mandatario y agregó: "Estamos haciendo esfuerzos para minimizar al máximo cualquier aumento". (Télam e Infobae)