Desde el Municipio confirmaron cómo siguen los deportes este fin de semana

Pese a las nuevas restricciones que habrá en Bahía a partir de esta noche para evitar la suba de contagios de COVID-19, el deporte de nuestra ciudad se practicará de forma normal este fin de semana, según confirmó el subsecretario de Deportes Bernardo Stortoni.

“Por este fin de semana sigue todo igual. El lunes nos volveremos a juntar, esto es día a día, pero pareciera que en Bahía no va a haber modificaciones (en cuanto a los deportes)”, señaló Bere.

Por el momento, se espera la publicación del Decreto Nocional del gobernador Axel Kicillof, luego de que esta mañana desde el Municipio explicaran cómo impactarán en Bahía las nuevas medidas.

“Soy optimista, estamos esperando el DNU provincial…hay que ver qué pasa. Si hay que tomar alguna decisión, la tomaremos la semana que viene. Poner alguna restricción en el deporte, cuando estamos a menos de 48 horas de que arranque el fin de semana y ya están todos los deportes organizados, me parecía un poco loco, apresurado”, entendió.

Bernardo Stortoni, subsecretario de Deportes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“A mi entender, el problema no está en el deporte -agregó-. Hay que hacer hincapié en el respetar a rajatabla el protocolo de cada disciplina, que sí es algo en lo que estamos relajados. Como estamos relajados en la vida cotidiana, el deporte es parte de esa vida cotidiana y nos habíamos relajado. Esto tiene que servir para comprometernos y que no nos relajamos”, enfatizó Stortoni.

Por otra parte, el funcionario municipal se refirió al alcance de esta medida en cuanto a los deportes federados y los amateurs.

“Sería ridículo que el federado pueda y el amateur, no. Hoy el deporte amateur está muy organizado. Me parece que si vos lo prohibís, lo van a hacer en la clandestinidad y es lo que queremos evitar", apuntó.

Un cambio a fase 3 de nuestra ciudad, podría modificar las medidas a futuro.

“El deporte me parece que tiene que seguir estando, salvo que esto colapse, no haya vuelta atrás y nos tengamos que guardar como pasó en otras partes del mundo. Cerrar los clubes, los bares, gimnasios, estás rompiendo la economía, podemos mantener eso teniendo mucho cuidado personal. Si no tenemos un cuidado extremo todos los que estamos en el deporte, nos van a tener que sancionar en algún momento”, cerró Bere.