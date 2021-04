En el Día de la Actividad Física, piden declararla esencial: "Se necesitan regulaciones y no restricciones"

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física que se celebra hoy, la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas (Cafide) de Bahía Blanca pidió declararla como esencial, siendo las instituciones que la promueven "el eslabón necesario desde la prevención y remisión para que el sistema de salud no colapse".

Valeria Rodríguez, secretaria de la Cámara, se refirió en este día a dos receptores claves: la población en general y la dirigencia pública que gestiona los recursos de salud para hacer frente a la pandemia.

"Necesitamos decirle a la población que al hábito hay que construirlo, y que para esto es necesario estructurar una rutina con una guía. Es una inversión hoy que se recupera con años de calidad de vida", señaló Rodríguez en declaraciones a La Nueva..

Y agregó: "A los responsables de la salud les pedimos que comprendan que los fundamentos por los que estamos solicitando como sector ser declarados 'promotores de salud' se originan en estudios reales, no empíricos. Necesitamos que entiendan y confíen luego, en que promover la actividad física, declararla esencial, significa entender que nuestra institución, como todas las del país, estamos comprometidas en construir una sociedad sana que hoy mismo no sucumba al virus. Somos el eslabón necesario desde la prevención y remisión para que el sistema de salud no colapse".

La secretaria de Cafide destacó que en Bahía Blanca los establecimientos de actividades físicas y los profesionales a cargo están muy bien preparados: "Bahía cuenta con una infraestructura de gran calidad que puede recibir distinto público y atender distintas necesidades. La actividad física no es una actividad de ocio, debe formar parte de los cuidados de la salud", afirmó.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Martín Racosta, enumeró los beneficios que tiene la actividad física:

-"A nivel fisiológico, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes; ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad; fortalece los músculos y los huesos aumentando la densidad ósea";

-"A nivel psicológico y sociológico, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, la ansiedad y depresión; aumenta la autoestima, fomenta la autonomía, la integración social y la sociabilidad";

-"En edades tempranas la práctica deportiva contribuye al desarrollo integral de la persona, produce mayor mineralización de los huesos disminuyendo el riesgo de padecer osteoporosis en la vida adulta, genera una mejor maduración del sistema nervioso-motor aumentando las destrezas motrices y está comprobado que impacta directamente en el rendimiento escolar y la sociabilidad".

Racosta destacó que la actividad física también es vital en tiempos de pandemia, generando beneficios ante posibles estados de ansiedad y depresión acentuados por el aislamiento.

"El ejercicio físico genera altos niveles de dopamina durante su práctica, es un antidepresivo natural. Además, los problemas cardiovasculares y respiratorios son las complicaciones más comunes en pacientes con COVID-19 y la práctica de ejercicio físico moderado (sin estar transitando la enfermedad) mejora la salud cardiovascular, aumenta la capacidad pulmonar y por consiguiente puede ayudar a sobrellevar mejor las posibles afecciones cardiovasculares y respiratorias derivadas del coronavirus", detalló el vicepresidente de la Cámara.

Y añadió: "Las personas con sobrepeso y los individuos con diabetes son más propensos a sufrir problemas de salud graves a causa del COVID-19. Esto se debe a la inflamación crónica de bajo grado que experimentan estas personas; y se comprobó que el ejercicio físico moderado de manera periódica genera una inmunoprotección que atenúa el 'síndrome de tormenta de citoquinas' [las células inmunes se propagan más allá de las partes infectadas del cuerpo y comienzan a atacar tejidos sanos]".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ante la segunda ola de contagios y posibles medidas restrictivas, Racosta consideró que "tiene que haber regulaciones y no restricciones".

"El aumento de contagios no se debe a las actividades comerciales, siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos; por eso, no tendría que haber grandes restricciones sino mayor cantidad de controles; y me refiero a controles estrictos de ocupación, de cumplimiento de protocolo, como así también un control sobre las reuniones y fiestas clandestinas", sostuvo.

A su vez, señaló que "sería ilógico que prohíban la práctica deportiva sabiendo la cantidad de beneficios que genera en la salud. En el caso de nuestra ciudad, los picos de contagio no coincidieron con la apertura de los gimnasios, que no son lugares masivos ni de recreación dado que se trabaja con organización de tareas y de grupos, incluso desde antes de la pandemia".

Racosta contó que por todas esas razones la Cafide apoyó el trabajo conjunto del senador Andrés De Leo (Juntos por el Cambio) y la Federación Argentina de Cámaras de Gimnasios, Natatorios y Afines (FACGNA) para presentar en el cuerpo legislativo nacional la propuesta de declarar a la actividad física como esencial y promotora de salud.

Por otra parte, se refirió a la difícil situación económica en 2020, cuando "tuvimos ingresos en cero y restricciones de todo tipo, dado que nuestro rubro no tiene delivery ni take away".

"Muchos tomaron la decisión de alquilar materiales y dictar clases online, pero así y todo no pudimos cubrir los costos. Muchos incluso decidieron cerrar sus centros deportivos o cambiar de rubro, fue durísimo", remarcó.

El vicepresidente de Cafide aseguró que recién en marzo de este año empezó a remontar la actividad: "Reabrimos a mediados de agosto de 2020 y pasamos por diciembre, enero y febrero, los meses bajos del rubro. Un año después seguimos pagando deudas de alquiler, moratorias, sueldos, impuestos, servicios y en algunos casos el famoso crédito a tasa cero que el Gobierno otorgo a monotributistas, que terminó siendo un 'salvavidas de plomo'".

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, Racosta destacó que "históricamente Bahía Blanca ha sido una ciudad atravesada por el deporte y hay deporte en todos lados. En los últimos 20 años, los establecimientos de actividad física se multiplicaron exponencialmente".

En tanto, la secretaria de la Cámara, Valeria Rodríguez, indicó que "hay instituciones de formación profesional que forman con excelente calidad, algo que incide justamente en el aumento de lugares de práctica, ya que son los mismos egresados de estas casas de estudio quienes deciden emprender su profesión en el rubro privado".

"Nuestra ciudad cuenta con importantes clubes sociales y grandes espacios al aire libre; la gente los disfruta pero aún el sedentarismo gana por lejos a la actividad porque falta el hábito a través de un tiempo sostenido. Apenas el 7 % de la población [de Bahía] hace actividad física en forma regular", remarcó Rodríguez.

En ese punto, Racosta aclaró que ese 7 % es una aproximación que se obtuvo teniendo en cuenta los centros deportivos habilitados en la ciudad —sin contar los deportes grupales—, que son alrededor de 400 y cada uno tiene unos 100 deportistas. A nivel nacional, en cambio, ese número alcanza el 41 %.

"Hoy en día la práctica deportiva no regulada es un problema; cada vez se ven más personas entrenando por sí solas al aire libre o en grupos de entrenamiento que muchas veces están dirigidos por personas no calificadas. Desde Cafide estamos trabajando junto al Municipio para comenzar a regular la actividad física en espacios públicos, generando una práctica deportiva segura. Uno de los ítems de esta regulación sería la inscripción del profesor/a a cargo en el Municipio y la presentación de título habilitante o certificado correspondiente para el dictado de la actividad", contó el vicepresidente de la Cámara.

Y agregó: "El cuidado corporal es una de las corrientes más comunes y en muchos casos lleva a problemas de salud graves, tanto físicos como psico-físicos, porque la actividad no es practicada bajo el control de un profesional, llegando incluso a niveles y volúmenes de entrenamiento excesivos. Por eso, aconsejamos que la gente ponga su salud en manos de profesionales de la actividad física".

Por último, Racosta recomendó a aquellas personas que no tienen los medios para acceder a un entrenador o centro deportivo "que se generen el hábito de salir a caminar o trotar frecuentemente, siempre a niveles moderados de entrenamiento; y en el caso de que quieran realizar actividad física de mayor intensidad, que se pongan en contacto primero con un médico que les autorice la actividad y luego con un profesor de Educación Física que pueda aconsejar y guiar".