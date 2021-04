Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Jugó todos los amistosos como arquero del equipo titular, era el elegido por el DT Carlos Mayor, pero una vez más la mala fortuna atentó contra el buen presente de Guido Villar, el “1” de Olimpo que el domingo no podrá ser de la partida por un desgarro en el recto anterior de pierna derecha.

“Tengo una amargura terrible, pero ya está, pienso en positivo y en volver cuanto antes”, le dijo el longilíneo golero bahiense a La Nueva.

Guido se lesionó hace 11 días, en una práctica de fútbol entre equipos aurinegros, pero nunca pensó que era una ruptura fibrilar de grado 2, según el resultado de la ecografía que le hicieron la semana que pasó.

“Al patear la pelota sentí que se me agarró fuerte el muslo, pero creí que era una carga y seguí jugando, porque nunca me había desgarrado y no sabía cómo era. Pero cada vez que tocaba el balón se me apretaba cada vez el músculo, hasta que le avisé al médico (Federico Zurita) y él me pidió que salga por precaución”, contó el cuidapalos de Villa Rosas.

Guido viene evolucionando bien con kinesiología y distintos ejercicios en el gimnasio, aunque se perderá el debut de este domingo y también la segunda fecha del torneo Federal A 2021, donde el aurinegro visitará a Círculo Deportivo en la localidad de Nicanor Otamendi.

“Calculo que en la tercera voy a estar. No me gusta que piensen `este se lesiona justo que va a atajar´. Trato de no darle bolilla a los comentarios, pero viste como es este ambiente. Ahora, es creer o reventar, porque cuando estoy bien, motivado y con todas las ganas, surgen lesiones complicadas que me tiran todo al tacho”, señaló Guido, en referencia a lo que le sucedió en mayo de 2018, cuando afianzado en la valla olimpiense de Primera división, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

“Después de eso no había tenido más lesiones, ni grandes ni chiquitas, aunque me preocupa que haya sido una semana antes del primer partido porque no me dio tiempo a recuperarme. Si hubiese sido en la pierna izquierda, te juro que jugaba igual, porque con esa apoyo y no pateo”, declaró.

“De la cabeza estoy bien, tranquilo, trato de no darme manija y de no pensar pavadas. Iba a ser el arquero de Olimpo en el torneo que está por comenzar y tengo como premisa recuperar ese lugar”, argumentó.

--¿Le diste algún consejo a Lucas Alvarez, el arquerito que vino de Acassuso y que será titular el próximo domingo frente a Cipolletti?

--Le dije que esté tranquilo y que defienda el arco lo mejor posible, porque antes que él y antes que yo está Olimpo.

--Cuando estés bien, ¿Carlos Mayor te respetará la titularidad?

--Me dijo que yo iba a ser el 1 del equipo, pero ahora la realidad es otra. Cuando vuelva se verá; en caso de no atajar la voy a pelear como siempre lo hice acá en Olimpo, compitiendo por un puesto con buena fe y sin perjudicar a nadie. Estoy mentalizado en ser el arquero titular del equipo en el Federal A, y eso no me lo saca nadie de la cabeza.