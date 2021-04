La Liga se la juega: hoy se confiesa Alejandro Otero

Hasta el arranque del este torneo Apertura, Alejandro Otero tenía dos goles con la camiseta de Sporting en más de 100 partidos, pero ahora ya lleva dos en cuatro cotejos disputados. Y el 10 es uno de los destacados que tiene el elenco de Alejandro Sepúlveda, que se metió en la conversación tras superar a San Francisco 2 a 1.

El talentoso volante mixto enganchó y salió airoso en un mano a mano con La Nueva.

1-- ¿Cuál fue tu mejor partido en lo que va del torneo? "El mejor partido en lo que va del torneo creo que fue contra Pacífico. Me sentí muy bien jugando en esa posición y ganamos justamente el cotejo".

2-- ¿Están conforme con este comienzo? "La verdad que conformes no estamos. Después de tanto tiempo sin fútbol, todavía se nota la falta de ritmo y de confianza . Los resultados nos han acompañado, pero tenemos que seguir sumando y mejorando".

3-- ¿Cuál es el objetivo de mínimo y el de máxima? "El objetivo mínimo es que tenemos que seguir siendo un gran grupo y peleando arriba . Y el máximo obviamente es llegar a otra final; y si Dios quiere, ganarla".

4-- ¿A qué rivales ves como candidatos al título? "Liniers, Bella Vista y Villa Mitre".

5-- ¿El mejor gol que metiste en tu carrera? "El gol que más me gustó fue jugando para Olimpo contra Quilmes. Metí una volea de afuera del área".

6-- ¿El gol que más gritaste? "El de Miguel Sanhueza en la final contra Villa Mitre, en nuestro último campeonato".

7-- ¿Qué recordás del debut en Primera? "Recuerdo haber tenido muchos nervios antes de entrar, ja, ja; pero una vez que entré, me sentí tranquilo. Y apenas terminó el partido, mis Viejos me llamaron por teléfono y fue muy emocionante. Fue soñado".

8-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? "Elijo dos, pero hubo muchos. Me quedo con Damián Musto y Marcelo Castellano . Ambos son unas bestias y, sobre todo, excelentes personas".

9-- ¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero? "Tuve la suerte de jugar un amistoso en contra de Riquelme (Juan Román), quien es mi ídolo máximo. Y claro que me hubiese encantado tenerlo de compañero".

10-- ¿Hincha de? "Hincha de Sporting y simpatizante de Boca".

11-- Te hubiese gustado jugar en? "Boca Juniors".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

12-- ¿Quiénes son tus ídolos? "Mi ídolo es Riquelme, el mejor de todos . Y mi papá, quien de chico me enseñó a jugar".

13-- ¿Cómo vivís el fútbol? "Como lo principal en mi vida. Sinceramente, no sé que sería de mí sin el fútbol. Amo este deporte y ojalá tenga la suerte de jugar mucho tiempo más".

14--¿Qué balance hacés de tu carrera? ¿Fue más o menos de lo esperado? "Con mi carrera estoy agradecido a Dios. Viví momentos con los que soñé toda mi vida y aún me queda mucho por vivir . Me siento muy bien y en un gran momento. Tengo mucha fe en que voy a seguir mejorando en este deporte".

15-- ¿Cuál fue la peor patada que te pegaron? "Creó que la peor patada fue en uno de los últimos clásicos contra Rosario, pero no recuerdo quién me la pegó, ja, ja".

16-- ¿Qué preferís: dar una asistencia o marcar un gol? "Siempre preferí dar una asistencia porque me hace sentir muy bien, sobre todo por la posición en la que juego. Pero también es muy lindo hacer goles".

17-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? "A 'Pelusa' Pérez, 'Mono' Márquez (Walter) y mi amigo de toda la vida y del fútbol Manolo Martínez".

18-- Armá tu once ideal con todos los compañeros que tuviste y el DT. "'Nacho' Torres; Mati López, Fochesatto, Moiraghi; Marcos Rivadero, Damián Musto, Castellano y Lugüercio; Linares, 'Chicha" Nieto y Ceruti. DT: 'Fito' Cuello".

19-- ¿Cómo es un día tuyo habitual? "Me levanto temprano, voy al gimnasio, luego a entrenar y después, normalmente, me subo al taxi de mis Viejos y ya me quedo hasta las 21 o 22".

20-- ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? "Irme a jugar a otro país. Es una meta que tengo pendiente y la voy a cumplir".

El perfil

--Nombre: Alejandro Ezequiel Otero.

--Fecha y lugar de nacimiento: 6 de julio de 1993, en Punta Alta.

--Grupo familiar. Es hijo de Angélica Salinas y José Otero. Tiene un hermano: Damián.

--Trayectoria (desde escuelita): Sporting desde los 6 años a los 18, luego Olimpo, Brown de Madryn, Independiente de Rio Colorado y Sporting.

--Partidos jugados: 119 en Sporting (4 goles, 2 a Pacífico BB y uno a San Francisco y Villa Mitre) y 48 en Olimpo (4 goles). (*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.