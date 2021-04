Será un martes a puro básquetbol, con acción de Bahía Basket y Villa Mitre

Básquetbol

- Comienza a disputarse el duelo para evitar el descenso en la Liga Nacional, pactado al mejor de tres partidos:

21.30, Atenas vs Bahía Basket

- La Liga Argentina retoma esta noche su temporada, con presencia de Villa Mitre y otros dos juegos:

16.30, Deportivo Viedma vs Estudiantes (Concordia)

19.00, Del Progreso vs Parque Sur

21.30, Villa Mitre vs Tomás de Rocamora

- Se jugarán ocho partidos en la NBA:

20.00, Pacers vs Bulls

20.30, Raptors vs Lakers

20.30, Hawks vs Pelicans

20.30, Celtics vs 76ers

21.00, Heat vs Grizzlies

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Pistons

23.00, Clippers vs Trail Blazers

23.00, Warriors vs Bucks

Fútbol

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

- Se disputará un cotejo por los 16avos de final de la Copa Argentina:

21.10, Patronato vs Lanús

- Se abre la fase 3 de la Copa Libertadores, con televisación de ESPN:

21.30, San Lorenzo vs Santos

- Habrá dos partidos por la ida de los cuartos de final de la Champions League:

16.00, Manchester City (Inglaterra) vs Borussia Dortmund (Alemania)

16.00, Real Madrid (España) vs Liverpool (Inglaterra)

- Cinco encuentros revanchas le darán continuidad a la primera fase de la Copa Sudamericana:

19.15, Emelec (Ecuador) 2 vs 2 Macara (Ecuador)

19.15, Nacional (Paraguay) 0 vs 0 12 de Octubre (Paraguay)

21.30, Huachipato (Chile) 1 vs 0 Antofagasta (Chile)

21.30, Dep. Cali (Colombia) 0 vs 3 Dep. Tolima (Colombia)

21.30, Cerro Largo (Uruguay) vs Peñarol (Uruguay) —cotejo de ida—