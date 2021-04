Del 40 al 70 %: con la virtualidad mejoró el porcentaje de aprobados en la nivelación de la UNS

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Un rediseño de la manera de evaluar, un mayor acompañamiento a los aspirantes, una mejor participación de los estudiantes y una serie de talleres destinados a docentes permitieron generar un sistema virtual para los exámenes de Nivelación de la Universidad Nacional del Sur (UNS) que, a criterio de sus autoridades, dieron resultados acordes a las condiciones en que se desarrolló la educación a partir de la pandemia.

Casi el 70 % de los aspirantes a ingresar en el ciclo lectivo 2021 de la UNS aprobaron las materias que cada carrera exige para habilitarlos a anotarse en las asignaturas correspondientes al plan de estudios del primer cuatrimestre.

El porcentaje supera el promedio, del orden del 40 %, que se venía registrando en los años anteriores, donde las evaluaciones eran de manera presencial.

Las evaluaciones de materias como matemática, química, física, análisis y comprensión de problemas, nociones básicas de administración y formación ética y ciudadana, entre otras, debieran realizarse por primera vez de manera virtual, ya que en 2020 la pandemia se declaró cuando ya se habían completado las evaluaciones de manera presencial.

Ese año, sin embargo, la universidad finalmente decidió prescindir de tomar los exámenes recuperatorios a un elevado porcentaje de estudiantes desaprobados, lo cuales fueron admitidos en su totalidad.

Con la experiencia de 2020, cuando se realizó el dictado de todas las carreras mediante herramientas virtuales, este año se implementó para los exámenes de nivelación que, tanto el dictado como las evaluaciones, fueran virtuales. Los resultados finales son considerados por demás satisfactorios para las autoridades de la UNS, atento al singular panorama educativo derivado de la situación sanitaria mundial.

Tres materias se llevan los laureles a la hora de presentarse como los grandes escollos a superar por quienes terminan el secundario y buscan su ingreso universitario: matemática, física y química.

En cada una de ellas la UNS procura que los aspirantes alcancen los conocimientos mínimos o básicos para cursar materias relacionadas y evitar así una deserción temprana.

En el año 2020, de 2.381 aspirantes en condiciones de rendir matemática —materia exigida en 38 de las 58 carreras—, el 45 % optó por no presentarse.

De los 1.307 que rindieron, apenas el 9,49 % aprobó o, expresado desde otro punto de vista, el 91 % no logró obtener la nota mínima. Al no haberse tomado recuperatorio no puede tenerse un porcentaje final de aprobados, aunque en años anteriores alcanzaban un promedio del 40 %.

Este año, con la modalidad virtual, el porcentaje de aprobados es del 59,69 %, sobre un total de 1.975 alumnos que rindieron la evaluación desde sus hogares, computadora o celular mediante. No obstante, se mantuvo un importante índice de deserción, ya que el 31,16 % de los 2.869 inscriptos decidió no presentarse.

A estos resultados les queda todavía computar un par de recuperatorios pendientes de calificación, que permitiría que algunos de los 796 desaprobados modificaran esa condición.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Física es otra asignatura que complica a los estudiantes. En 2020 el 58 % de los 348 aspirantes no se presentó. De los asistentes, apenas consiguió aprobar el 10,34 %.

Este año, de los 365 alumnos que rindieron, el 86,57% logró aprobar. El porcentaje de ausentes, sobre el listado total de inscritos, fue del 31,26%.

Química registró —en 2020— un 18,78 % de aprobados. Este año, virtualidad mediante, los resultados favorables fueron alcanzados por el 79,01 % de los evaluados, con un 22,18 % de ausentes sobre 888 alumnos anotados.

Por último, a modo de comparación, en la trilogía Matemática-Física-Química 2020, de los 3.238 aspirantes anotados, apenas el 10 % logró aprobar. Siempre recordando que quedaba la instancia del recuperatorio que podía mejorar esos valores.

En 2021, de los 4.288 inscriptos, el 47,59 % aprobó estas materias. Si se descarta que hubo un 29,31 % de ausentes, el porcentaje de aprobados entre quienes rindieron se eleva al 67,33 %.

Formación Ética y Ciudadana, que se exige para Abogacía, tuvo un 91,06 % de aprobados entre los 459 alumnos que rindieron.

Nociones básicas de administración y contabilidad registró 83,18% de aprobados sobre 440 alumnos que rindieron la materia.

Gambón: “Rediseñamos los exámenes de acuerdo a la nueva realidad”

“Hicimos un análisis preliminar, previo a la nivelación, y éramos optimistas con relación a los resultados con un rediseño de los exámenes, considerando la virtualidad y la particularidad del último año del secundario de los nuevos ingresantes”.

De esta manera resume la Dra. Lidia Gambón, secretaria general académica de la UNS, el primer paso dado por la UNS para adecuar el sistema a la actual coyuntura y haciendo énfasis en la situación que atravesaron los aspirantes en su último año del secundario.

Para eso se diseñó un programa de acompañamiento para los ingresantes, se estableció la obligatoriedad del realizar el curso virtual, el cual se extendió entre 7 y 8 semanas durante febrero y marzo.

Dra. Lidia Gambón, secretaria general académica de la UNS.

“Este desarrollo tuvo un alto presentismo de los estudiantes, tanto desde las plataformas virtuales como de los encuentros sincrónicos”, dijo.

“Se desarrolló, además, un programa de acompañamiento a los ingresantes y una capacitación a los docentes en la evaluación posible en la virtualidad. Hubo talleres de uso de las plataformas, de técnicas de estudio y de búsqueda de información. Esto se repetirá en mayo y junio para aquellos que no aprobaron las materias en esta etapa”, agregó.

“El resultado final está, sin dudas, relacionado con este rediseño del acompañamiento al ingresante 2021 que, además, incluyó a coordinadores que desarrollaron tutoriales referidos a la inserción del estudiante en la universidad, la perspectiva de cada carrera y el conocimiento del oficio de ser estudiante universitario”, concluyó Gambón.