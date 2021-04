A los 83 años, murió Libertad Leblanc

Libertad María de los Ángeles Vichich, conocida popularmente como Libertad Leblanc, murió a los 83 años el jueves 29 de abril. La noticia la confirmó la periodista Adela Montes, una de sus mejores amigas, y reveló que su hija Leonor, la única hija de la actriz y vedette, no pudo viajar desde Suiza, donde vive hace tiempo, para despedir a su madre y está organizando su velorio a distancia.

Leblanc había sido internada en el Hospital Rivadavia a fines de febrero por una neumonía bilateral y luego de pasar varios días en terapia intensiva, continuó con una internación domiciliaria, con cuidadores que la acompañaban noche y día. Además, padecía problemas cardíacos y renales y hace años le habían diagnosticado Alzheimer.

Leblanc nació en Río Negro el 24 de febrero de 1938 y durante su adolescencia dejó al descubierto su espíritu aventurero y rebelde, motivo por el que la expulsaron de cuatro escuelas secundarias.

"Yo era una especie de fierecilla humana, era tremenda. Mi abuela iba y les daba donaciones para que me volvieran a tomar. Una vez agarré un florero y se lo revoleé a una monja, cayó redonda al suelo..., decían que era una salvaje. Con el tiempo me di cuenta de que tenían razón, pero gracias a Dios que soy así. Me hubiera ido pésimo sino, con tantos salvajes que me encontré en mi carrera", admitió hace tiempo. A los 19 se casó con Leonardo Barujel y juntos tuvieron a Leonor, pero la pareja terminó en 1959.

“Estuve profundamente enamorada de mi marido y cuando lo dejé sufrí mucho, no fue tan simple”, reveló en una entrevista. Y en 2019 contó que tuvo un romance con el cantante Plácido Domingo.

A principios de la década del 60, Libertad inició su carrera en los medios como actriz y vedette y rápidamente se convirtió en un ícono sexual y una de las principales figuras del cine nacional.

Trabajó en más de 30 películas, entre las que se destaca "Acosada" (1964) y "La endemoniada" (1968). Sus problemas de salud comenzaron hace tres años, cuando vivía en España.

"En España tuve un infarto, sin razón aparente porque soy una persona totalmente sana. Recuerdo que no me querían dejar salir del país; por otra parte, me contaron que me caí y me desmayé. Sentí que me ahogaba y todos corrieron como locos para internarme, por suerte, cuatro médicos me reanimaron", relató la artista y a raíz de su estado, decidió regresar a la Argentina.