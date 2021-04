Video: Campazzo y una noche histórica, más allá de la victoria de Denver

El cordobés Facundo Campazzo registró su mejor actuación desde que llegó a la NBA al concretar su primer doble-doble en el apretado triunfo de Denver Nuggets como local sobre New Orleans Pelicans por 114 a 112.

El base volvió a ser titular y también jugó la mayor cantidad de tiempo, ya que permaneció 36 minutos y 15 segundos sobre el rectángulo del Ball Arena Denver.

En ese lapso, el argentino de 30 años anotó 19 puntos y entregó 10 asistencias (su récord es de 13 en este rubro).

Pero no solamente ese fue su aporte en el partido que tuvo como repetido goleador a su compañero de equipo Nikola Jokic con 32 puntos, sino que además Campazzo tomó 6 rebotes, registró dos robos y colocó una tapa.

Career-high night for @facucampazzo as the @nuggets edge the Pelicans. Afterwards, he spoke with @viclombardi. 🇦🇷#MileHighBasketball pic.twitter.com/oXo9F8ExiW