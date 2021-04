¡Confirmado! Vuelve el show de Floyd "Money" Mayweather al ring

Luego de varios meses de negociaciones, finalmente habrá combate. Así lo confirmó anoche la propia empresa promotora "Mayweather Promotions" en redes sociales sociales.

El ex campeón mediano y multimillonario estadounidense Floy Mayweather volverá a subirse al ring el próximo de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, para un nuevo combate de exhibición cuyo propósito es causar sensación en el mundo del espectáculo.

El rival de "Money", de 44 años y con un récord de 50 victorias y 0 derrotas, será el youtuber estadounidense Logan Alexander Paul, personalidad de Internet, actor y boxeador. Además de publicar en su propio canal de YouTube, ha ejecutado el podcast ‘Impaulsive’ desde noviembre de 2018.

The historic crossover event is signed & sealed! ✍🏽

Mayweather vs. Paul live at Hard Rock 🏟 Sunday, June 6th 🥊 #MayweatherPaul #BraggingRights pic.twitter.com/GLa0S9gWQl