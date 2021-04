Villa Mitre, Guido Pella, Fausto Ruesga, River, el Rojo y Central-San Lorenzo

Básquetbol

- Comienza la segunda semifinal de la Liga Nacional:

18.00, San Lorenzo vs San Martín C

- Con nueve partidos y participación bahiense, retoma hoy la Liga Argentina:

Zona Sur

14.00, Del Progreso vs Gimnasia LP

16.30, Villa Mitre vs Rivadavia M

19.00, Dep. Viedma vs Racing Ch

21.30, Atenas P (Gerónimo Rausch) va Lanús

Zona Norte

14.00, Echagüe vs San Isidro

16.30, Estudiantes T vs Central Ceres

16.30, Unión SF vs Deportivo Norte

19.00, Riachuelo vs Villa San Martín

19.00, Sp. América (Franco Pallotti) vs Barrio Parque

- Se disputarán dos encuentros por la Liga ACB española:

13.30, Zaragoza vs Andorra (Fausto Ruesga)

16.15, Joventut vs Manresa

- La NBA ofrecerá hoy diez duelos:

20.00, Cavaliers vs Magic

20.00, 76ers vs Hawks

20.30, Knicks vs Bulls

20.30, Celtics vs Hornets

20.30, Wizards vs Lakers

21.00, Heat vs Spurs

22.00, Grizzlies vs Trail Blazers

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Pelicans

23.00, Suns vs Pelicans

23.00, Kings vs Jazz

- Continuarán los cuartos de final de la Euroliga, con los terceros partidos de tres llaves:

14.00, Zenit (Rusia, 1) vs Barcelona (España, 1)

14.45, Fenerbahce (Turquía, 0) vs CSKA (Rusia, 2)

15.45, Bayern (Alemania, 0) vs Olimpia Milano (Italia, 2)

Bochas

- Se llevará a cabo la segunda fecha de la segunda ronda en el oficial por parejas, divisional A:

Barrio Hospital vs Almafuerte

Alem vs Independiente

General Cerri vs Olimpia

Tiro Federal vs La Armonía

9 de Julio vs El Puma

El Cometa vs Kilómetro 5

Fútbol

- Continuará con siete juegos la fase de grupos de la Copa Libertadores:

19.00, Defensa y Justicia vs Universitario (Perú)

19.00, Nacional (Uruguay) vs At. Nacional (Colombia)

19.00, Cerro Porteño (Paraguay) vs La Guaira (Ecuador)

21.00, Independiente Santa Fe (Colombia) vs Fluminense (Brasil)

21.00, River vs Junior (Colombia)

23.00, Barcelona (Ecuador) vs The Strongest (Bolivia)

23.00, Olimpia (Paraguay) vs Always Ready (Bolivia)

- Lo propio sucederá con la Copa Sudamericana:

19.15, Paranaense (Brasil) vs Metropolitanos (Venezuela)

19.15, Independiente vs City Torque (Uruguay)

21.30, Rosario Central vs San Lorenzo

21.30, Dep. Tolima (Colombia) vs Talleres

21.30, Emelec (Ecuador) vs Bragantino (Brasil)

21.30, Melgar (Perú) vs Aucas (Ecuador)

- La Champions League ofrecerá hoy el inicio de la segunda semifinal:

16.00, PSG (Francia) vs Manchester City (Inglaterra)

- Se jugará un partido por los 16avos. de final de la Copa Argentina:

15.10, Dep. Madryn vs Banfield

- La Liga española contará hoy con un encuentro:

14.00, Athletic Bilbao vs Valladolid

Tenis

- En el ATP 250 de Munich, comienzan los cruces de octavos de final en singles y habrá un partido de cuartos en dobles:

06.00, Guido Pella vs John Millman (Australia)

07.00, Guido Pella y Federico Coria vs Sander Gillé y Joran Vliejen (Bélgica)