Neymar Jr se suma a Fortnite!

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay algo que sabemos es que a Epic Games no le tiembla el pulso a la hora de sumar estrellas a Fortnite. En un magnifico y acotado trailer podemos ver a Neymar Jr. salir de un auto para patear una granada. No podemos decir que no nos la veíamos venir, pero de todas maneras el trailer es fenomenal.

Neymar Jr. se suma como una de las ultimas incorporaciones al pase de batalla de la actual temporada de juego. La mas reciente incorporación al juego había sido Aloy, la protagonista del famoso titulo Horizon: Zero Dawn.

Esperemos que Epic Games siga con estas maravillosas incorporaciones que no hacen mas que intentar acordar la brecha, corta pero existente, que existe entre el deporte tradicional y los deportes electrónicos.