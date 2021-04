Boca, Racing, San Lorenzo, el Rojo, Lautaro, Palacio y una jornada futbolera

Básquetbol

- Se ponen en marcha dos series de cuartos de final de la Liga Nacional:

15.30, Regatas vs San Martín

18.00, San Lorenzo vs Instituto

- Habrá un partido pro la Zona Sur de la Liga Argentina:

21.30, Ciclista Juninense vs Racing Chivilcoy

- La NBA ofrecerá hoy doce partidos:

20.00, Raptors vs Nets

20.00, Pacers vs Thunder

20.00, Wizards vs Warriors

20.00, 76ers vs Suns

20.00, Cavaliers vs Bulls

21.00, Rockets vs Jazz

21.30, Knicks vs Hawks

21.30, Spurs vs Heat

21.30, Mavericks vs Pistons

23.00, Trail Blazers vs Nuggets (Facundo Campazzo)

23.00, Kings vs Timberwolves

23.00, Clippers vs Grizzlies

Fútbol

- Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores, con siete partidos y presencia nacional:

19.00, La Guaira (Venezuela) vs At. Mineiro (Brasil)

19.00, The Strongest (Bolivia) vs Boca Juniors

21.00, Independiente del Valle (Ecuador) vs Defensa y Justicia

21.00, Rentistas (Uruguay) vs Racing Club

21.00, Universitario (Perú) vs Palmeiras (Brasil)

23.00, América de Cali (Colombia) vs Cerro Porteño (Paraguay)

23.00, La Calera (Chile) vs Liga de Quito (Ecuador)

- Lo propio sucederá en la Copa Sudamericana:

19.15, Ceará (Brasil) vs Wilstermann (Bolivia)

19.15, San Lorenzo vs Huachipato (Chile)

21.30, City Torque (Uruguay) vs Bahía (Brasil)

21.30, Guabira (Bolivia) vs Independiente

- Se disputará un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina:

14.00, Huracán Las Heras vs Estudiantes RC

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy dos encuentros:

14.00, Tottenham vs Southampton

16.15, Aston Villa vs Manchester City

- Seis partidos le darán continuidad a la Liga española:

14.00, Levante vs Sevilla

14.00, Osasuna vs Valencia

15.00, Betis vs Athletic Bilbao

16.00, Alavés vs Villarreal

16.00, Elche vs Valladolid

17.00, Cádiz vs Real Madrid

- Mientras que la Serie A italiana pondrá en escena hoy siete cotejos:

13.30, Milan vs Sassuolo

15.45, Bologna (Rodrigo Palacio) vs Torino

15.45, Crotone vs Sampdoria

15.45, Genoa vs Benevento

15.45, Juventus vs Parma

15.45, Spezia vs Inter (Lautaro Martínez)

15.45, Udinese vs Cagliari