"Peque" Schwartzman despertó a tiempo y avanzó en Barcelona

Mucho debió transpirar el argentino Diego Schwartzman (9°) para sacar pasaje a los octavos de final del ATP 500 de Barcelona (España), certamen con disputa sobre polvo de ladrillo.

Luego de batallar ferozmente durante dos horas y media de juego, “Peque” pudo finalmente doblegar al estadounidense Frances Tiafoe (65°), por 3-6, 7-5 y 6-1, y así hacer valer su condición de cuarto favorito al título en el Conde de Godó.

Schwartzman, recientemente eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, caminó por la cuerda floja en el epílogo del segundo set, cuando su rival sirvió para partido (5-4).

