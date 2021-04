Sin Tévez y con varias bajas, Boca prepara su debut en la Copa Libertadores

En Boca, además de estar confirmada la ausencia de Carlos Tevez por decisión del entrenador Miguel Russo para visitar a The Strongest en Bolivia, las dudas ahora pasan por cuáles futbolistas estarán en el mediocampo, en el debut de ambos equipos en la Copa Libertadores 2021.



Russo mantuvo su tesitura de que Tevez no viaje y darle descanso al capitán de 37 años, para los próximos partidos ante Huracán y Santos de Brasil.



Con el nuevo escenario (el plantel tiene seis bajas obligadas entre contagios de Covid, la lesión de Mauro Zárate y la suspensión de Frank Fabra), se abría la posibilidad de que el entrenador pudiese cambiar de parecer, cosa que no sucedió.





Entonces, las ganas del ídolo boquense quedaron truncas: "Yo con esta camiseta quiero jugar siempre", dijo Tevez luego del triunfo por 3-1 ante Atlético Tucumán el sábado pasado. Pero esta mañana Russo habló con el "Apache" y le comunico los motivos de su decisión de no llevarlo a La Paz.



El posible once del actual bicampeón argentino para jugar en Bolivia sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra o Nicolás Capaldo, Alan Varela o Leonardo Jara y Cristian Medina o Capaldo, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano.



El resto de los convocados serían Agustín Rossi, Javier García, Eros Mancuso, Nicolás Valentini, Renzo Giampaoli, Agustín Sandez, Ignacio Fernández, Gonzalo Maroni, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez.

Esta mañana se conocieron los resultados de los PCR que confirmaron los test rápidos que dieron positivos de Edwin Cardona, Marcos Rojo, Carlos Zambrano y Jorman Campuzano, quienes estarán aislados por diez días.

A esto se le agrega que Mauro Zárate, con una molestia muscular en el gemelo izquierdo, que hoy se hizo estudios después que el sábado saliera en el primer tiempo ante Atlético Tucumán y estos determinaron una "lesión grado uno (desgarro)".



Tampoco Frank Fabra podrá jugar en Bolivia por tener que cumplir las tres fechas de suspensión, tras ser expulsado ante Santos por las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada pasada.

🔛 Boca no para



El plantel se prepara para el debut de este miércoles en la Copa Libertadores. 💙💛💙 pic.twitter.com/rnugOf7OPP — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 19, 2021



Otros cuatro futbolistas que integran la lista de 35 de la Libertadores no viajarán por estar en proceso de recuperación: Eduardo Salvio, Diego "Pulpo" González, Cristian Pavón y Aaron Molinas.

Boca viajará mañana a las 9 desde Ezeiza en vuelo chárter rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde se entrenará por la tarde en el estadio de oriente Petrolero, luego pasará la noche previa al partido en esa ciudad y viajará a las 10 del miércoles a La Paz.



El regreso será apenas finalizado el encuentro, para preparar el partido del sábado ante Huracán por la undécima fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional.



El martes 27 el "Xeneize" será local ante el Santos por el certamen continental, dentro de un cronograma de partidos que abarca por lo menos 10 presentaciones en 30 días.



Luego, visitará el miércoles desde las 19 a The Strongest en La Paz por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021, con arbitraje del colombiano John Ospina.