Todos los detalles de una nueva peatonal, varios emprendimientos y ¿chau fase 4 en Bahía?

--Buen día, Juan. Me parece que hoy no da para empezar la charla con alguna alusión futbolera sino para mencionar en nuestra clásica introducción deportiva el fallecimiento de Rafael Emilio Santiago.

--Coincido, nos dejó un grande, quizás el más grande, pero qué más podemos decir del “Negro” que no se haya dicho estos días. Si bien se fue un pedazo de Bahía, te diría que se fue un pedazo imborrable de Ingeniero White, un whitense hasta la médula.

--Es verdad, ya no vivía en la zona portuaria, pero jamás dejó de reconocerse como whitense.

--Sí, había dejado la localidad hace muchos años buscando “mejores aires”, pero toda su vida estuvo, de una manera u otra, ligada a una comunidad que lo marcó a fuego. Nuestras condolencias a su familia.

--Bueno, te cambio de tema, ¿será este el último domingo bahiense en fase 4?

--Es muy probable, casi seguro, el martes lo sabremos. Realmente es terrible cómo han ido subiendo los casos y la polémica que se armó en torno a la educación y los pedidos de algunos sectores para que se cierren las escuelas locales.

--Y sí, es raro que otras cosas no cierren y sí lo hagan las escuelas...

--Sobre todo cuando las cifras indican que no son el principal foco de contagio.

--¿Tenés datos locales? Hay quienes hablan de muchos aislados, por ejemplo, en el colegio La Inmaculada.

--Aislados no es lo mismo que casos positivos. Según un relevamiento que hizo el Consejo Escolar, sobre un universo de 70 mil alumnos, 8.500 docentes y 1.500 auxiliares, hasta el jueves habían dado positivo 69 docentes, 40 alumnos y 6 auxiliares. Esto, hasta ese día, era ínfimo frente a la cantidad de nuevos casos que ha ido sumando la ciudad.

--Algunas autoridades educativas dicen que los contagios no fueron dentro de las escuelas.

--No sé, yo te doy las cifras de contagiados hasta el jueves pasado, pero seguramente alguien deberá decir si se a testea a los chicos, etc.

--¿Y cómo marcha la vacunación?

--A un ritmo muy pero muy tranquilo. Están llegando pocas, la semana pasada llegaron muchas pero ahora decayó y no se sabe cuándo va a llegar un número importante para tratar de vacunar a todos los grupos de riesgo. Ahora, y con suerte, hasta fines de mayo eso no será posible.

--Entonces, en tu opinión, ¿el martes retrocedemos a fase 3?

--La cantidad de nuevos casos hace que todo marche en esa dirección. Bahía Blanca, Mar del Plata y Olavarría tienen números como para cambiar de fase.

--¿Eso lo decidirá exclusivamente la Provincia?

--Sí, una de las cosas que pidió el gobernador es que no se tomen medidas aisladas, que cada municipio no adopte medidas por su cuenta para evitar que todo sea un caos.

--Pasemos a nuestros habituales temas comerciales, ¿por dónde empezamos?

--Me comentaron que representantes de la empresa Criba, una gran constructora de Buenos Aires, está interesada en algunos proyectos de Bahía.

--¿Es la empresa que hizo el Paseo del Bajo?

--Exacto, entre otras grandes obras. Se reunieron con desarrolladores, arquitectos, quizás lleguen a tener alguna participación en la obra de los Mormones, en Cabrera. Destacaron que Bahía es, al igual que Salta, uno de los principales lugares del país que ven con potencialidad de recuperarse luego de la pandemia con varios proyectos interesantes.

--Contame algo de la visita del embajador de Egipto. Estuvo en el puerto, en la muni, se reunió con la Unión Industrial...

--Ellos están incrementando las compras de granos y carne en Argentina y ven al puerto local como la salida natural de esos productos y por eso quiso venir a ver cómo funciona el puerto, la zona franca y la ciudad.

--Juan, ¿te tiro un dato?

--Por fin traes uno, dale, bienvenido sea.

--¿Sabías que Augusto Tortello, además de Subaru y Suzuki es concesionario oficial de la marca de autos y camionetas SUV Lifan y de camiones y utilitarios KYC, esta última es líder en el segmento utilitarios y camiones por precio, calidad y prestación.

--¿Tienen servicios y repuestos?

--Sí, está todo el servicio post venta, tanto para Lifan como para KYC. Hay modelos que ya vienen carrozados y equipados para carga refrigerada de hasta -18 grados y un dato muy importante, tienen entrega inmediata en todos los modelos, con llave en mano para salir trabajando.

--¿Dónde está el salón de ventas?

--Pegadito a la tradicional esquina Subaru, en Alvarado 824.

--Mucho éxito para Augusto. Si querés te tiro yo dos o tres novedades comerciales que te pueden interesar.

--Por supuesto, mientras que no me hables de ningún cierre...

--No, trato de evitar ese tema, aunque no por mucho tiempo más. Me comentaron que un importante local gastronómico de avenida Alem está próximo al juicio de desalojo porque hace más de 5 meses que no paga el alquiler. Por favor, no me pidas más datos y esperemos que todo se solucione.

--Me imagino que el sector debe estar al borde del colapso, aunque se siguen abriendo locales.

--Sí, salvo las cervecerías y locales para jóvenes, a determinada hora ya no se ve un alma. Con la segunda ola los fines de semana muchos gastronómicos comenzaron a facturar la mitad y el resto de los días apenas venden un 10 por ciento de lo que vendían antes.

--Me prometiste buenas nuevas...

--Tenés razón, una tiene que ver con un nuevo desembarco de una cadena local de pequeños supermercados que no para de crecer.

--Una noticia que ilusiona, ¿no?

--Así parece, porque cada vez es más fuerte el rumor de una nueva apertura, esta vez en Rodríguez y Estomba, donde estaba La Feria. Es más, si me apurás te digo que ya comenzaron a preparar el local.

--Bien, no quiero ser demasiado exigente pero me hablaste de más novedades.

--Las otras tienen que ver con la manzana de Pilmayquén y Cabrera, si bien remodelación de la estación de servicio va lento, en dos predios vecinos las obras están a full.

--¿A qué te referís?

--Por un lado, una conocida empresa de productos químicos ya terminó la remodelación del local y nueva playa de estacionamiento, adaptada a la venta online y retiro rápido de mercaderías.

--¿Y por el otro?

--Ya va tomando forma la construcción de gran edificio provisto por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la colectora de avenida Cabrera.

--Recordame de qué se trata.

--De un gran complejo de oficinas que resultará muy interesante ya que, como te conté, el edificio busca innovar en aspectos tecnológicos y de sostenibilidad. Me dicen que contendrá varias especies vegetales nativas, una tendencia en crecimiento.

--¿Sabés algo de la futura peatonal de calle Portugal? Hace rato tiraste el tema pero después mutis por el foro.

--El proyecto lanzado por la secretaría que conduce Tomás Marisco, y que tiene mucha intervención del arquitecto Arrigo Reale, podría ser aprobado en los próximos días por el Concejo.

--Recordame qué piensan hacer detrás del Teatro.

--La idea es recupera esa calle y que se convierta en un sector gastronómico, fomentando incluso que los frentistas reconviertan sus propiedades a ese tipo de servicios. Se van a instalar varios de esos quiosquitos históricos de chapa que hoy están repartidos en toda la ciudad.

--Seguí que me interesa...

--La idea es restaurarlos y ponerlos allí, uno como puesto de flores y otro como de revistas, y el del centro, que es un poco más grande, podría tener otros usos. Ese tramo de Portugal será peatonal, pero va a poder pasar el vecino que tiene una cochera y el Teatro se abastecerá por unas rampas que se construirán a los costados. En la zona de atrás del Teatro se levantará un escenario móvil para brindar espectáculos.

--¿Alguna fecha?

--Es una obra que lleva 4 o 5 meses pero como la Muni la quiere articular con financiamiento público y privado, no se sabe cuándo va a comenzar. Me dicen que lo ideal sería tener antes de agosto la mitad de la obra hecha.

--Hablaste de quioscos históricos. ¿Qué pasó con los tipo barco que quieren recuperar?

--Avanza la licitación y ya se vendieron diez pliegos, pero ya que rumbeaste para el sector del microcentro, te comento que si no llueve empiezan las modificaciones. Por ejemplo, vuelan los carriles exclusivos en Chiclana, se colocan barandas para que la gente no cruce por mitad de cuadra, y en dos semanas empieza la ele que van a hacer en Alsina y Chiclana, los livings urbanos y otros cambios que te vine contando.

--Te cambio de tema. ¿Es cierto lo que dijo por las redes el subsecretario municipal de Seguridad, sobre la ausencia de cadetes de la ciudad y la zona en la Escuela de Policía de Bahía?

--Sí y no. Hoy por hoy, los 260 aspirantes que están internados durante un mes son casi todos del conurbano, pero esto tiene que ver con una modalidad de formación. Por ejemplo, los cadetes de acá que cursaron el año pasado, durante la pandemia, están haciendo capacitaciones de 4/5 meses en sedes cercanas a La Plata de FOE o UTOI, que son unidades tácticas especiales y de elite de la fuerza.

--Entonces quiere decir que van a volver.

--Me comuniqué con mis “contactos” en el ministerio y me aseguran que Bahía no se va a quedar sin policías, que especular con eso no es responsable y olfatean un trasfondo político en esto.

--Te aclaro que a mí, como a la mayoría de los bahienses, me importa la seguridad por encima de la política partidaria, pero también leí que Álvarez Porte dijo que los egresados 2019 no volvieron a Bahía.

--Bueno, sobre ese tema me confirmaron que esta semana llegaron a nuestra ciudad 91 efectivos (de la camada 2019), que fueron destinados a Caballería e Infantería y que habían estado 3 meses en la central de la Vucetich para capacitarse en distintas contingencias y hoy siguen en proceso de formación. De hecho ya fueron designados para rondines montados y a pie, en turnos rotativos de 9 a 21, en la zona céntrica, Ingeniero White, Villa Rosas, barrio Plan Federal, Parque de Mayo y Paseo de las Esculturas, entre otros destinos.

--Mejor así ¿Y van a llegar los patrulleros nuevos, como se dijo en una nota del finde pasado en La Nueva.?

--Ese punto también me lo ratificaron porque es una necesidad evidente, a partir del estado de los que hoy circulan. Se cree que esta semana o la que viene, siempre dependiendo de la evolución de la pandemia, se hará la entrega formal de “varios” vehículos 0km.

--¿Varios?

--Sí. Aunque ya está definido, nadie se atreve, ni bajo cuerda, a dar el número exacto que llegará, porque aseguran que lo va a anunciar el ministro Sergio Berni. Y también me dijeron que el acto se va a hacer en la avenida Alem al 800, frente a la Estación Central de la fuerza.

--Bueno, muy completo amigo, pero llegó la hora de levantar campamento. Solo espero que no tengamos que volver a nuestras charlas virtuales…

--Espero lo mismo, aunque si la pandemia así lo exige, haremos lo que sea para cuidarnos y cuidar a los demás.

--Ok, y ya que estás tan solidario hoy pagá vos la cuenta.

--Dale, hasta la semana que viene.