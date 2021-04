"A veces me paso de la raya y le pido perdón a mis compañeros", dijo Buzzo

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Estudiantes fue una de las noticias del viernes de básquetbol de Primera. El triunfo ante el líder Pueyrredón no sólo lo acercó a la punta del grupo B sino que permitió ver capacidades y potencial, apenas con tres juegos.

Un equipo fuerte, con presencia en la pintura, enérgico para correr y defender y con cuota de gol en los cinco puestos. Sin embargo, para controlar la intensidad de Pueyrredón tuvo que mostrar su adn defensivo desde el vamos, tirándose al piso si fuese necesario para ganar una dividida.

“En estas tres semanas que tuvimos para entrenar, pudimos mejorar en la intensidad defensiva y lo pudimos plasmar en el partido. Ellos son un equipo a las claras corto, porque no tienen rotación, pero los que entran son muy fuertes e intensos”, afirmó Aníbal Buzzo, uno de los puntos altos en el ganador.

Y si hablamos de “altura” la clave del buen arranque Albo estuvo en poner la pelota abajo, allí donde Mitoire no sólo dio impulso al goleo propio y del local (9 en el primer cuarto) sino que tuvo la compañía del propio Buzzo. Además el quinteto de Ugolini también corrió la cancha y forzó a Pueyrredón a plantear una zona para controlar tanta verticalidad de la pelota.

“Por suerte la pudimos romper al disponer de buenos tiradores como Agustín (Amore), como (Tomás) Scarpacci… Con ellos se hizo más fácil porque les quedaron los tiros abiertos, los convirtieron y ellos tuvieron que volver a defensa hombre a hombre”, explicó el ala-centro, quien aportó 11 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Con esos recursos Estudiantes terminó cómodo el 1C y anduvo entre los 10/14 de ventaja en el 2C, ya con el acople de Couselo (7). La visita con Tomás Bruni (8) y Juan Hollender (8) como vías principales de gol, aunque el premio "dueño de la pelota" fue para Segundo Vasconcelo. Por puntos (23) y por la aptitud para romper defensas y llegar al corazón albo, fuera para anotar o pasar. Precisamente, tanto Vasconcelo como Bruni probaron más seguido de 3 puntos en el 3C (combinaron 4-4) y “Purre” recortó (45-36), forzando a Estudiantes a extenderse.

“Lo charlamos y fuimos más arriba. Teníamos piernas y muchos jugadores… Los once podemos entrar y hacer un buen papel. Entonces fuimos más arriba para desgastar”, dijo Buzzo. El ataque se lo dejaron al Colo Martínez -el otro, Gonzalo, se retiró lesionado-, que con dos acciones de 3 puntos enfrió los intentos rivales (54-39), en una gran noche con 12 puntos y 10 rebotes.

“Tenemos un equipo largo para lo que es el torneo. Lo aprovecharemos todo lo que se pueda, con intensidad aunque sean cinco minutos, tres o dos. Después vendrá el de atrás”, dijo Buzzo.

Y como si con esos recursos no alcanzara, Estudiantes también tuvo en Buzzo la cuota de experiencia para ordenar, ser el intérprete del DT en cancha y tranquilizar cuando un triple de Bruni arrimó a la visita 80-70 a 3m40s (había estado 20 abajo a 8m. del final).

“La verdad que a veces me paso de la raya y le pido perdón a mis compañeros. Agradezco que la mayoría son mis amigos y los que no, me aguantan. Y por eso me lo permiten. Hoy me toca ordenar un poco más”, dijo el ala-centro, de 30 años.

La siguiente es la síntesis del partido:

Estudiantes (89): T. Scarpacci 6, G. Martínez, F. Elichiry 4, A. Buzzo 11, J. Mitoire 21; A. Amore 14, J.L. Martínez 16, M. Couselo 11, M. Fernández y J. Rodríguez 6. Entrenador, Ariel Ugolini.

Pueyrredón (76): T. Bruni 18, S. Vasconcelo 23, J. Casalini, J. Hollender 8, J. Belleggia 6; D. Pineda 8, P. Pérez Pavón 5, A. Fernández 7 y L. Ferster 1. Entrenador, Fabricio Piccinini.

Cuartos: Estudiantes, 20-12, 42-32 y 70-54.

Tiros libres: Estudiantes, 22-35 y Pueyrredón, 18-31.

Cinco faltas: Casalini (Pueyrredón).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mauro Reyes y Marcelo Gordillo.

Cancha: Osvaldo Casanova.