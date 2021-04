Causa UOCRA: planteo rechazado y juicio sin fecha de reanudación

Mientras que el juez Eugenio Casas rechazó un planteo de los defensores de los acusados, que reclamaban la nulidad de las audiencias del juicio por la denominada Causa UOCRA, aún no hay certeza sobre cuándo continuará el debate oral a partir de la enfermedad de coronavirus que afectó a 3 de los participantes.

Esta situación se produjo a partir de contraer COVID-19 el fiscal Gustavo Zorzano, el abogado Mariano Jara y el imputado Humberto Monteros.

Por otra parte, días atrás fueron aislados preventivamente Guillermo Molina, Mario González y Walter Rafael Paiz.

Si bien estaba previsto que hoy retomaran la actividad, el magistrado del Tribunal en lo Criminal N° 2 resolvió postergar la reanudación hasta contar con los correspondientes informes médicos y constatar el estado de salud de cada uno de los afectados.

Algunas fuentes señalaron que, en caso de encontrarse las partes en condiciones, esa reanudación podría darse durante la próxima semana.

Nulidad desestimada

En los últimos días los defensores de los imputados presentaron ante el tribunal un pedido de nulidad del debate por haber transcurrido el plazo de 10 días sin concretarse audiencias.

Hicieron alusión al artículo 344 del Código Procesal Penal, que establece que "la suspensión de las audiencias de debate no podrá exceder el plazo de 10 días, dado que sino el juicio quedará anulado y se dispondrá uno nuevo".

También expusieron que "la falta de continuidad del juicio oral altera sustancialmente la capacidad de percepción de la prueba ya desarrollada y el valor que se le asigna a cada una de ellas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El juez Casas rechazó el planteo, señalando la forma en que se había organizado el cronograma del debate, que se vio interrumpido solo 4 jornadas después de haber comenzado.

Agregó que tiene en cuenta la citada norma y que se privilegió desarrollarlo con la presencia de todos los participantes, más allá de contar con la posibilidad de continuar sin que alguno de ellos estuviera dentro de la sala.

"No cabe duda que esto no es normal, que aún no se ha podido continuar con la realización de las audiencias dado que se está esperando la evolución de la situación de salud de los doctores Zorzano y Jara, como así también del imputado Monteros, pero esta situación por sí sola no lleva a señalar que se altera la capacidad de percepción de la prueba y el valor que se le asigna a cada una de ellas", dijo Casas.

"Esto sería lo mismo que sostener que el debate, de haberse llevado adelante como estaba previsto, también sería irregular porque los testigos que habrían declarado los primeros días (en marzo) y la prueba producida en esas jornadas, que se ha tenido incorporada por lectura, se alteraría en la capacidad de percepción y en el posible valor a asignar en el momento de culminación del debate, a fines del mes de mayo", agregó.

Sostuvo que la normativa se refiere a una "normal administración de justicia", situación que, pandemia mediante, no resulta posible.

"Se trata de garantizar un servicio de justicia eficaz, con la reanudación del debate en cuanto las circunstancias lo permitan, con la mayor presencialidad posible, respetando en esto la intervención de los letrados que integran cada parte (siempre también cuando las circunstancias lo admitan)", agregó.

De esa manera se evita la paralización del debido proceso, la afectación del plazo razonable de tramitación del mismo, "lo cual genera secuelas no solo para la sociedad y la administración de justicia, sino para los privados de la libertad".

También destacó que en caso de que la defensa necesite volver a citar a algún testigo que ya declaró, se analizará el pedido y, de corresponder, se lo convocará nuevamente.

Por último, el juez afirmó que "la propuesta de las partes a lo único que lleva es a generar denegación de justicia, o al menos demorar injustificadamente la misma y por eso no puede prosperar".