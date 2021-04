Taller: otra mirada sobre los niños, los juguetes y el desarrollo psicomotor

"Psico ¿qué?" es la pregunta que Melisa Corredera suele escuchar cuando le preguntan sobre su trabajo cuando ella responde: "Soy psicomotricista".

La Psicomotricidad tiene como objeto de estudio el cuerpo del sujeto (bebé, niño/as y adultas/os), entendiéndolo como una construcción a partir de la relación con el otro y ubicado en el entrecruzamiento del equipamiento neurobiológico y la estructura psíquica.

La tarea principal del psicomotricista en la intervención clínica con bebés y niños/as es la prevención y el abordaje de los trastornos psicomotores a partir de la observación y la intervención sobre las manifestaciones corporales.

El psicomotricista observa la gestualidad expresiva, la mirada, la mímica, las cualidades del tono muscular, los movimientos, la coordinación, las posturas, el equilibrio, el uso de la voz, la capacidad de la escucha. Estas manifestaciones se vuelven signo bajo su mirada.

Licenciada en Psicomotricidad, Profesora en Educación Especial, estudiante del Doctorado en Psicología, Becaria del CONICET y emprendedora, el tiempo de Melisa se divide entre la investigación, la atención de pacientes y su emprendimiento de juguetes artesanales llamado Consentido Tienda de Objetos (https://www.instagram.com/consentidotiendadeobjetos/?hl=es).

Con todas las herramientas que adquirió en su extensa formación, Melisa brindará este sábado un taller donde hablará sobre Cómo acompañar al bebé en su desarrollo desde el movimiento libre, Orientaciones para preparar el espacio de juego y movimiento, Juegos corporales. La importancia de los intercambios en la rutina de los cuidados, Leyes del neurodesarrollo y su relación con la manipulación de juguetes, Qué juguetes ofrecer en cada etapa y Los juguetes que favorecen y los que obstaculizan el desarrollo.

Será a las 11, a través de una plataforma virtual, por lo que los interesados podrán comunicarse al mail melicorredera@gmail.com o al teléfono 291-4256450.

"Creo que mi recorrido profesional no ha seguido los caminos más tradicionales, pero mirando para atrás encuentro que en realidad todo siempre estuvo muy enlazado. Mi primer acercamiento a las infancias fue como estudiante, y luego Profesora de Educación Especial. Trabajé como docente en escuelas especiales durante un poco más de 8 años, pero en forma paralela a mi trabajo como docente, continué mi formación porque me daba cuenta que me interesaba el aspecto terapéutico mucho más que el ámbito educativo".

Por ello, con el tiempo, se aventuró en la carrera de Psicomotricidad que en aquel momento se dictaba en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

"Muchos viajes, muchos kilómetros de ida y de vuelta pueden sostenerse únicamente cuando lo que pulsa fuerte es el deseo", contó.

Las manifestaciones corporales

¿Quienes pueden consultar a un psicomotricista? Los bebés o niños/as que presentan dificultades relacionadas a:

- Retrasos del desarrollo psicomotor

- Debilidad motriz

- Cuadros de torpeza motora

- Inestabilidad psicomotriz

- Incoordinación motora

- Incontrol posturo-motor

- Inhibición psicomotriz

- Trastornos de la lateralización

- Dispraxias evolutivas (tartamudez, tics)

- Fallas en la organización del esquema corporal y la imagen corporal

- Disgrafías

- Presentaciones autísticas

"Además de la perspectiva terapéutica, la psicomotricidad también apunta a la prevención y a la promoción del desarrollo psicomotor sano en bebés y niñ@s. En este sentido, parte de mi trabajo es brindar asesoramiento a las familias sobre las formas de acompañar el desarrollo. En este sentido, los talleres para familias son una propuesta ideal para plantear nociones generales sobre la importancia que tienen los cuidados cotidianos y su incidencia en el neurodesarrollo", aseguró.

Emprender desde la profesión

Según cuenta, la costura la acompaña desde muy pequeña.

"Siempre estuvo para mí al servicio de distintos intereses (hacerme ropa, decorar el hogar, ayudar a amigos y amigas). Hoy se ha convertido en una herramienta fundamental para mi trabajo, porque me permite hacer objetos que voy a utilizar para el acompañamiento terapéutico de mis pacientes más pequeños".

Ese fue el inicio del emprendimiento que hoy es su segundo trabajo en @consentidotienda deobjetos.

"Ahí fue donde encontré que podía fusionar dos pasiones: la profesión y el trabajo manual que casualmente comparten la cualidad de lo artesanal. Porque el trabajo terapéutico con cada paciente, con cada familia es realizado artesanalmente, desde su singularidad, en el uno a uno, al igual que sucede cuando elaboro cada juguete tanto en mi taller de costura como en mi carpintería".

Inspirada en los trabajos e investigaciones de la doctora húngara Emmi Pikler, Melisa se fue focalizando en el diseño de objetos que se adecuan a cada etapa del bebé, a sus posibilidades de manipulación y exploración.

"Me interesa que los objetos sean mediadores de las interacciones entre el adulto y el niño y que promuevan el interés por la observación de las acciones, de manera que el adulto conozca cuales son las posibilidades del bebé en cada etapa y pueda ajustarse y orientar las interacciones en función a ello".

Según cuenta, este emprendimiento trasciende el intercambio comercial, ya que Melisa disfruta de brindar asesoramiento y orientaciones generales a cada mamá, papá o cuidador sobre las pautas de crianza vinculadas al desarrollo psicomotor y sobre cuáles serían los juguetes que mejor se adaptan al momento del desarrollo de su bebé.

"Nunca me imaginé que la psicomotricidad podría llevarme por estos caminos. Emprender significa "empezar a hacer alguna cosa difícil", sus componentes in- (hacia dentro) y prehendere (atrapar), nada más exacto que mi experiencia en esta aventura", concluyó.