Miércoles deportivo: Campazzo, fútbol internacional y tenis en Montecarlo

Básquetbol

- Se jugarán tres partidos de la Zona Sur de la Liga Argentina:

16.30, Gimnasia LP vs Quilmes MdP

19.00, Rivadavia M vs Ciclista J

21.30, Lanús vs Racing Ch

- La NBA ofrecerá hoy una docena de duelos:

20.00, Hornets vs Cavaliers

20.00, 76ers vs Nets

20.30, Raptors vs Spurs

21.00, Bulls vs Magic

21.00, Timberwolves vs Bucks

21.00, Pistons vs Clippers

21.00, Pelicans vs Knicks

22.00, Thunder vs Warriors

22.00, Rockets vs Pacers

22.30, Grizzlies vs Mavericks

23.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Heat

23.00, Kings vs Wizards

Fútbol

- Se disputa el partido revancha de la final de la Recopa Sudamericana:

21.30, Palmeiras (Brasil) 2 vs 1 Defensa y Justicia

- La Copa Libertadores tendrá hoy dos juegos revancha de la fase 3:

19.15, Gremio (Brasil) 1 vs 2 Independiente del Valle (Ecuador)

21.30, At. Nacional (Colombia) 0 vs 1 Libertad (Paraguay)

- La Copa Sudamericana completará su primera fase con un duelo pendiente:

19.15, Fénix (Uruguay) 0 vs 0 City Torque (Uruguay)

- También se definirán dos cruces de los cuartos de final de la Champions League:

16.00, Borussia Dortmund (Alemania) 1 vs 2 Manchester City (Inglaterra)

16.00, Liverpool (Inglaterra) 1 vs 3 Real Madrid (España)

- Se jugará un encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina:

21.10, San Martín SJ vs Racing

Tenis

- Se presentan tres argentinos por la ronda de 32avos de final del Masters de Montecarlo:

07.20, Diego Schwartzman vs Casper Ruud (Noruega)

08.00, Juan Ignacio Lóndero vs Filip Krajinović (Serbia)

08.40, Federico Delbonis vs Rafael Nadal (España)

- Mientras que habrá representación bahiense en el cuadro de octavos de final de dobles:

09.20, Guido Pella y Christian Garín (Chile) vs Petros Tsitsipas y Stéfanos Tsitsipás (ambos de Grecia)

10.00, Diego Schwartzman y Fabio Fognini (Italia) vs Lukasz Kubot (Polonia) y Wesley Koolhof (Países Bajos)

*Los horarios son estimados