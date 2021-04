Tienen permiso, pero igual la bocha se frenó a mitad de campeonato

Pese a que existe el visto bueno del municipio para el desarrollo de la competencia, por encontrarse la ciudad en Fase 4, el certamen de Parejas, en las divisionales A y B, se interrumpió hasta nuevo aviso.

Todo surgió en la reunión de anoche, cuando los consejeros de algunos clubes alegaron que no están dadas las condiciones para continuar jugando el certamen ante el incremento de casos de Covid-19 los últimos días, situación que generó malestar en la mayoría de las afiliadas.

Cuatro instituciones, de un total de 23, expusieron sus razones a la no continuidad y tras largas deliberaciones -algunas subidas de tono- se resolvió hacer un parate para intentar buscar una solución y así reanudar la actividad.

"No puedo obligar a nadie; si alguien no quiere jugar es entendible. Hubo reclamos por, según expusieron algunos, descuidos con los protocolos y se decidió parar para que cada institución haga un replanteo de la situación y extreme las medidas", dijo Rodrigo Catini, presidente de la Asociación Bahiense de Bochas.

"Existe intranquilidad porque hay muchas personas mayores, que son de alto riesgo. Y las bochas, en Bahía, mueven a mucha gente en todas las categorías", amplió.

El torneo de parejas transitaba la etapa intermedia, puesto que ya se habían disputado los partidos de la primera fase.

"Es una pena, nos estábamos manejando bien. Apelamos a tomar conciencia y que se respete a rajatabla el protocolo en cada club", aseguró.

-¿Cuántas personas pueden entrar a un estadio?

-Diez, como máximo. Y si alguien acreditado tiene que concurrir con declaración jurada. Nosotros hacemos firmar una declaración a los jugadores, que son 4 más dos suplentes, al juez y a los técnicos. No puede haber más gente en una cancha.

-Si esto no se venía cumpliendo a rajatabla, ¿lo pueden llegar a implementar con rigurosidad?

-No queda otra. Apelamos a la responsabilidad y la confianza que le tenemos a los dirigentes de los clubes. Es para todos por igual, sin excepciones.

-Pero, ¿si en la próxima reunión hay desacuerdo se suspende el torneo?

-El Consejo se reunirá este jueves y la semana que viene lo haremos nosotros con los clubes. Espero que todos apoyen; de lo contrario habrá que resolver por votación lo que decida la mayoría.

-¿Los clubes que se oponen es porque no podían cumplir con el protocolo?

-No. Los protocolos se venían cumpliendo; de hecho no hemos tenido casos positivos. Pero el temor está instalado y es comprensible. Apelamos a la responsabilidad y al sentido común. Seguiremos dialogando para no tirar todo por la borda, al menos mientras tengamos el permiso de parte de la autoridades municipales.