Carne vacuna: la incertidumbre le pega de lleno a la exportación

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

Por las restricciones y la incertidumbre que genera la pandemia en todo el mundo, la demanda de carne vacuna en el bimestre enero-febrero estuvo por debajo respecto del mismo período de 2020.

“A partir de diciembre del año pasado, fue evidente que las exportaciones argentinas de carnes bovinas descendieron un escalón. De promediar un volumen superior a las 80 mil toneladas mensuales, se ha retrocedido a alrededor de 65 mil toneladas peso res”, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

“Un escalón que es mucho más profundo cuando se lo mide en términos de valor: se reportaban casi U$S 240 millones por mes y, ahora, no se llega a U$S 195 millones”, agregó.

“En este lapso, se ha agudizado la baja de las cotizaciones, que están un 18 % por debajo del nivel de hace doce meses, en momentos de suma precariedad del comercio global de carnes”, agregó.

La pendiente negativa que acusa la curva de los precios medios es el indicador más ajustado de la realidad que ha atravesado el sector, con una demanda afectada por las restricciones y la incertidumbre por la pandemia.

El mercado chino ha pasado a regular el ritmo, lo que ha determinado una elevada dependencia de nuestras exportaciones respecto de su curso y ha repercutido sobre el valor medio de los embarques.

En el primer bimestre de este 2021, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 133 mil toneladas peso res por valor de 386 millones de dólares.

Con las menudencias de origen bovino, el total facturado fue de U$S 427 millones, 5 % por debajo de igual lapso del año pasado.

“Pese a la evolución reciente, las exportaciones acumuladas en los últimos doce meses sostienen un nivel que orilló 920 mil toneladas, un récord que reportó U$S 2.700 millones”, sostuvo Ravettino.

China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas. En los dos primeros meses de este año se exportó el equivalente a 100 mil toneladas peso res; es decir, el 75 % del total.

En términos de valor participó con el 60 % del total. Le siguió Israel (13 %), que superó a la Unión Europea (10 %) como segundo mercado y Chile (8 %).

Se destaca la ponderación que alcanzó los Estados Unidos, concentrando el 3 % del total facturado en concepto de carnes bovinas. Rusia y Hong Kong tienen una incidencia pequeña, que se eleva al 3 % cuando se suman las menudencias.