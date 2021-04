Arsenal: Obras en el dique 2 y a la espera de buques

Natalia Miguel

En el Arsenal Naval de Puerto Belgrano existen tres obras de importancia, que se encuentran en vías de realización o prontas a llevarse adelante.

La primera se refiere al dique 2. Se inició en 2008, con decisiones a nivel gubernamental dado que las dimensiones excedían a la Armada.

Allí, se hizo un proyecto no solo para la reparación de la boca sino también para el resto de los servicios de esa estructura.

Así, una parte ya se concretó (compuerta corrediza) y ahora se está ejecutando otra, como es la construcción de una nueva compuerta flotante (que irá por afuera), para lo cual ya se firmó el convenio en Río Santiago y Tandanor, y la vieja está en proceso de desguace.

El segundo trabajo apunta a la reparación de la grúa y el tercero, que no es solo del Arsenal sino del resto de la Base Naval, es el tendido eléctrico para aumentar las potencias.

“El objetivo general es que este destino crezca. Queremos que trabaje y no se detenga. Ese es el gran desafío. Se pretende llegar a los estándares alcanzados en alguna época, que las tareas del personal no se pierdan y que siga brillando como una luz proyectada por un faro. No es un tema que le concierne solo a la Armada, sino a toda la ciudad de Punta Alta, con la cual tiene una relación directa”, dijo el jefe del Arsenal, capitán de navío Néstor Darío Peretti.

Para las próximas semanas, además, se espera la llegada de un buque civil.

“Pensamos que el ingreso será a mediados de mayo, después de tanto tiempo de no tener este tipo de embarcaciones, lo cual implica una gran alegría para el Arsenal porque muestra su capacidad de atender a terceros”, indicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que para junio, se espera el arribo del rompehielos “Almirante Irízar”.

Personal

Peretti reconoció y agradeció la predisposición del personal afectado al destino que le toca conducir desde el pasado 2 de marzo.

“Esto funciona por la gente. No hay milagros. El corazón que la gente le pone, y en este momento en particular, en medio de una pandemia, se nota aún más. Hay que resaltar la calidad, el esfuerzo y compromiso para seguir adelante”, sostuvo.

En tal caso, expresó que “se habla mucho de los diques, que es lo más visible, pero el resto de los talleres, los 17 departamentos que componen el Arsenal, están todos trabajando en forma reducida pero continúan en marcha”.

Al respecto, puntualizó que cuentan con el 50% del recurso humano, de un plantel de 1.400 personas (entre civiles y militares), dado que los mayores de 60 y agentes de riesgo, de acuerdo al protocolo, no está concurriendo a sus puestos.

“El 2020 fue un año muy difícil para todo el país. El Arsenal estuvo en ese marco y ahora estamos tratando de conjugar en este lugar los esfuerzos para alcanzar el ritmo de trabajo habitual”, agregó

Vacantes

En tanto señaló que en los últimos años ingresó gente, “pero necesitamos más incorporaciones”.

No obstante, aclaró que “es un decisión que no maneja el Arsenal, sino la Armada en todos sus destinos y el gobierno nacional”.

“Hoy están muy limitadas al vacantes en comparación con las bajas vegetativas”, subrayó.

En este contexto, dijo que “durante años se generó una gran masa de personal civil a través de las escuelas. Al desaparecer esta opción, se desbalanceó el tema de las incorporaciones y poco a poco se intenta volver a la normalidad. Pero sabemos que cuesta mucho. Nosotros, en particular, necesitamos gente muy especializada”.

Estructura

El Arsenal cumplió 116 años. “No quiere decir que todo data de los inicios. Sin embargo, hay estructuras de muchos años y muy grandes. Los últimos trabajos se relacionaron con la reparación de los techos y se necesita mucho más en la parte edilicia. Todo lo que se hace depende del presupuesto”.

“Además, se hizo una parte de habitabilidad para el personal de guardia, y se adquirieron maquinarias, como tractores y tornos. Hay que tener en cuenta que se trata de 17 departamentos que abarcan diques, polvorines, armas, electrónica. Es mucho el arco iris de profesiones y conjugar todo, y cumplir con las necesidades, es difícil, pero hacemos todo lo que podemos y agradecemos el esfuerzo del personal”, insistió.