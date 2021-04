Más allá de la eliminación, el bahiense Lamperti se llevó buenas sensaciones del Madrid Open

No hubo lugar para el batacazo en la penúltima jornada de acción para el Abierto de Madrid (España), donde, a pesar de una gran actuación, el bahiense Miguel Lamperti le dijo adiós a su ilusión de alcanzar la final.

El jugador de 42 años, ubicado en el puesto N°23 del escalafón, quedó eliminado junto al español Arturo Coello Manso (42°) en la llave de semifinales, en lo que fue el primer torneo oficial del año del circuito profesional del World Padel Tour.

Más allá de dar batalla y cumplir una buena actuación, la dupla argentina/española terminó sucumbiendo ante la segunda mejor pareja del torneo, conformada por los argentinos Fernando Belasteguín y Carlos Gutiérrez, con parciales de 7-5 y 7-6.

