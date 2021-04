"No hay accesibilidad": quejas por la falta de rampas para personas con discapacidad en la nueva 502

"Tras el traspaso de la línea 502 a la empresa San Gabriel cambiaron las condiciones y no tienen accesibilidad", le dijo a La Nueva. la referente de la Fundación Diser e integrante del Observatorio de Discapacidad, Mara Recondo.

Recondo compartió hoy un reclamo en su cuenta de Twitter donde expresó que la mamá de un chico con discapacidad "se quejó de la línea 502 que no tiene piso bajo ni rampa y no quiso llevar a su hijo en silla".

En este sentido, la referente de la fundación Diser se preguntó: "¿Las condiciones del servicio cambiaron?, ¿qué pasa con las personas con discapacidad que los usaban?".

Luego de la queja, "lo que hice fue constatar que los micros de la línea 502 que antes eran de la empresa Bahía Transporte Sapem piso bajo, con accesibilidad, en este momento están circulando después del traspaso a la empresa San Gabriel y cambiaron las condiciones del servicio, no tienen accesibilidad".

Un fliar de una pcd se quejó de la línea 502 que no tiene piso bajo ni rampa y no quiso llevar a su hijo en silla. @BTSapem hasta al traspaso a #sangabriel los micros eran #accesibles. Las condiciones del servicio cambiaron? que pasa con las pcd que los usaban? pic.twitter.com/GpKK6Dvse3 — Mara Recondo (@MaraRecondo) April 1, 2021

"Tomás Marisco se contactó conmigo y dijo que en un mes iban a estar funcionando los pisos bajos porque esos se vendieron a San Gabriel y ahora los están ploteando. ¿Por qué no informaron y previeron de reemplazar con un servicio complementario de combis para no dejar tirada a la gente en la calle?", remarcó Recondo.

"No sé si esto va a ser así, que en un mes van a estar en la vía pública. Son explicaciones que tienen que dar ellos (funcionarios municipales) de manera pública o en este caso San Gabriel que es quien presta el servicio".

La integrante del Observatorio de Discapacidad manifestó que "en el mientras tanto , ellos aducen que tienen el servicio complementario de combis que sí lo tienen, que conozco cómo funciona y funciona bien, pero es a demanda, no es un servicio que vos lo tomás en una esquina. Tenés que llamar a un 0800 y solicitarlo, por eso no es lo mismo que un colectivo".

"Estaría bueno que ellos pudieran dar estas explicaciones que me dieron a mí, de manera pública. No lo hacen ni siquiera en Twitter", sostuvo Recondo en referencia a los funcionarios municipales.

Por último, resaltó que "lo que me preocupa es que las personas con discapacidad no terminen quedando en la calle y que los colectivos no los levanten porque no son de piso bajo"