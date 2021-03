Gray concurrió a la Cámara Nacional para frenar la elección del PJ bonaerense

El vicepresidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, apeló hoy la decisión de la Justicia de La Plata ante la Cámara Nacional Electoral, a fin de dejar sin efecto la convocatoria adelantada a elecciones de la fuerza, en la que se consagraría a Máximo Kirchner como titular.

Tras el fallo contrario que recibió del juez Alejo Ramos Padilla, Gray ahora presentó un recurso de apelación ante el tribunal superior.

Para el jefe comunal, la decisión de Ramos Padilla no tiene "fundamentos suficientes" y tampoco evalúa "el marco fáctico y jurídico que rodea la controversia".

A la vez, insiste en que fue durante una reunión vía zoom donde se definió adelantar los comicios para el 2 de mayo, pese a que los mandatos de las autoridades actuales vencen en diciembre.

"Hicimos una presentación impugnando una reunión del consejo del PJ que pretende adelantar las elecciones internas, cuando el Partido tiene mandatos hasta diciembre. Creemos que es inoportuno por distintos motivos: desde cuestiones formales hasta la importunidad de realizar internas en medio de una pandemia", explicó el intendente de Esteban Echeverría días atrás.

La gran mayoría de intendentes, así como dirigentes de la primera plan del partido y el propio presidente Alberto Fernández se alinearon detrás del plan de ungir a Máximo Kirchner en las elecciones del próximo 2 de mayo.

Ese día, el líder de La Cámpora no tendrá competencia ya que fue impugnada la única lista que amenazaba con disputarle el cargo.

En ese marco, Gray insiste en que el mandato que comparte con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, con quien alterna en la presidencia del PJ bonaerense, debe respetarse hasta su finalización a fin de año.

Además, esgrime criterios sanitarios para desalentar el adelantamiento de la fecha de elección.

"Si no, tenemos una cuarentena selectiva: para algunas cosas sí, para otras no. Movilizar cientos de militantes del PJ en medio de una pandemia no corresponde, y entendemos que se debe respetar el cronograma del partido", señaló. (NA)