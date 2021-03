Liberaron a un bahiense detenido por llevar 42 kilos de drogas al sur

Eugenio Hernán Francés Chico fue detenido a mediodía del 16 de agosto de 2018, cuando viajaba junto a su novia en un Chevrolet Corsa por la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 1317.

Lo interceptó la policía de Chubut en el marco del operativo Fronteras Peligrosas. Era un control de rutina pero algo llamó la atención.

Llegó personal de Drogas Peligrosas y revisó el auto. Oculto entre las piezas de la carrocería, trasladaba 42 kilos de marihuana en panes, que llevaba hacia Gaiman.

Se pudo establecer luego que el Corsa había pasado, el 9 de agosto de 2018, a la 0.15, desde Posadas a Encarnación, Paraguay, por el paso fronterizo Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz y que volvió a suelo argentino el 14 de agosto.

Francés Chico, de 37 años, nacido y con domicilio en Bahía Blanca, estaba detenido y a la espera del juicio en la cárcel de Rawson.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia -y pese a la oposición del fiscal general- acaba de decidir el cese de su prisión preventiva, por el tiempo que lleva a la espera del juicio.

Lo particular del caso es que dos de los tres jueces son los mismos que 6 meses antes le negaron el arresto domiciliario.

El beneficio también lo alcanzó Franco Gabriel González, otro detenido vinculado con la misma causa.

Al bahiense, concretamente, le imputan los delitos de comercio, transporte y contrabando de estupefacientes, todo agravado por la participación organizada de 3 o más personas y por realizarse en inmediaciones a lugares de esparcimiento público tanto en Gaiman como Dolavon, Trelew y Rawson.

Pese a la gravedad de los cargos, el tribunal patagónico remarcó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la prisión preventiva no deberá superar los 2 años sin sentencia y que ese plazo podría extenderse un año más cuando las causas son complejas.

Dilaciones ajenas

Los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Mario Gabriel Reynaldi y Luis A. Giménez entendieron que, pese a las características de este expediente (con más de 1.600 fojas), ambos estaban habilitados "subjetiva y objetivamente" para recibir la libertad.

Tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión el buen comportamiento durante el tiempo de encierro y que no se avizora inminente el inicio del juicio, por las cuestiones relacionadas con la pandemia.

De hecho, el mes pasado, como consecuencia del recrudecimiento del Covid-19, el tribunal debió cerrar y desinfectar sus instalaciones y reacomodar a sus miembros para que trabajen por vía remota.

"Esa dilación ajena no cabe que la sufra el petiocionante", explicaron los jueces.

De esa manera hicieron cesar la prisión preventiva que venían sufriendo el bahiense y González y ahora, si bien siguen procesados, esperarán el juicio en libertad.

Como reglas de conducta, debieron fijar domicilio, que no podrá ser modificado sin autorización del tribunal y se comprometieron a no cometer nuevos delitos, infracciones o protagonizar incidentes de violencia doméstica o género.

También se tienen que abstener de consumir bebidas alcohólicas y drogas y portar armas.

Por último, tendrán que presentarse quincentalmente en la delegación de la Policía Federal más cercana al domicilio pautado y acatar todas las previsiones que, por emergencia sanitaria, dicten la autoridad sanitaria nacional y de la circunscripción de su alojamiento.

Cambio de postura

En agosto del año pasado, dos de los 3 jueces nombrados decidieron rechazar el pedido de arresto domiciliario que hizo Francés Chico.

Guanziroli y Reynaldi -Giménez votó en disidencia en aquel momento- consideraron que, en caso de ser condenados, la pena no será condicional y que más allá de "no ser violento" el delito imputado, no deja de ser grave y relativo a "la criminalidad organizada que el Estado argentino se comprometió a combatir".

También evaluaron que, para ese entonces, el tiempo que llevaba en prisión preventiva "no resultaba irrazonable".

El juez Giménez, a diferencia de sus colegas, opinaba que la gravedad del caso no puede ser "el criterio rector" para otorgar este tipo de beneficios y se preguntó cuál es el tiempo razonable para mantener detenido a alguien que tiene que ir a juicio, máxime en un caso como este que todavía no tiene fecha.

Violencia y persecución

Antecedente. El 29 de enero de 2015, Eugenio Francés Chico protagonizó una situación delictiva muy especial en nuestra ciudad: fue detenido y acusado de secuestrar a una expareja en General San Martín, provincia de La Pampa.

Relación. El hombre había viajado hasta esa ciudad para tratar de contactarse con una exnovia, de 20, con la cual había roto relaciones unos meses antes -y de manera violenta-, luego de un año y medio de relación.

Restricción. La justicia de Familia de nuestra ciudad le había decretado previamente una prohibición de acercamiento por 6 meses, que estaba vigente al momento del hecho.

Violento. Como la joven no quería volver con él, el hombre la habría golpeado y, mediante el uso de una navaja como amenaza, tomado por la fuerza para subirla a un auto Ford Fiesta y trasladarla de vuelta a Bahía.

Descuido. En un descuido de su captor, la joven pudo alertar a un conocido y a su vez se avisó a la policía, que montó un operativo en la rotonda de la ruta 35 y el ex Camino Sesquicentenario, donde finalmente pudo ser reducido el acusado.