La Provincia advirtió que "seguramente" se deberán tomar "medidas restrictivas este año"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, adelantó hoy que "seguramente" deberán tomar "medidas restrictivas este año" en la provincia ante un posible repunte de casos de Covid-19 y dijo que espera que "sean lo menos duras posibles", mientras que señaló que "lo que pasa en Brasil es gravísimo y siempre pega en Argentina".

"Seguramente tengamos que tomar medidas restrictivas este año, esperamos que sean lo menos duras posibles", planteó el funcionario de la gestión de Axel Kicillof, al referirse a una eventual segunda ola de coronavirus cuando finalicen las temperaturas agradables y cuando circule más la cepa brasileña.

Al respecto, dijo que "es central tener muchos vacunados antes de que circule fuerte la cepa de Brasil", lo cual "podría ser el inicio de una nueva escalada" de contagios.

"Estamos en una situación de altísima circulación del virus. Me preocupa el relajo que hay. Lo que está pasando en países limítrofes es gravísimo", remarcó Kreplak.

"Lo que pasa en Brasil es gravísimo y siempre pega en Argentina. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Brasil", agregó.

"Aumentan los casos en Brasil y Uruguay y es probable que aumenten acá. Hay que estar preparados para nuevas medidas que nos permitan bajar los contagios y ganar tiempo", insistió.

Por otro lado, el viceministro celebró que en la provincia "ya se están notando los efectos de la vacunación en la baja de trabajadores de salud internados", subrayó que en ese distrito se está vacunando "a casi 60 mil personas por día" y advirtió que si reciben más vacunas van a "incrementar el ritmo".

"Ya tenemos el 95% del personal de salud vacunado. El flujo es continuo, no estamos perdiendo tiempo entre que recibimos la vacuna y vacunamos. Esperamos que durante marzo podamos vacunar más personas por día", planteó.

Indicó, además, en que el criterio de vacunación "no es por orden de inscripción, es por grupo prioritario", y detalló: "Con la de Sinopharm no podemos vacunar mayores de 60 y por eso con esa vacuna pasamos a otros grupos priorizados como los docentes con factores de riesgo".

Por último, sobre la ciudad de Buenos Aires, dijo: "No sé por qué bajó el ritmo de vacunación a la mitad. Vacunas hay. En la provincia no se hizo una privatización de parte del plan de vacunación. Trabajamos con obras sociales de sindicatos u otros pero no se vacuna a sus afiliados sino lo que nosotros le mandamos". (NA)