Hernán Montenegro: "Estoy viviendo una película, pero la disfruto"

El exbasquetbolista bahiense Hernán Montenegro sostuvo que su actual participación en Masterchef Celebrity, que se emite por Telefé, le "cambio la vida".

"Estoy viviendo una película, pero la disfruto y eso me lo da el paso del tiempo y los años. Me llegó en un momento justo, primero porque necesitaba trabajo y después porque era hacer algo que me gusta, que es cocinar, más la exposición que te da esto que me cambió la vida", dijo El Loco, en diálogo con Walter Gullaci en el programa radial De Palabra, que se transmite por CNN.

A su vez, sostuvo que "A mi me vas a ver arriba, abajo, al costado, cada tanto toco la grande como ésta, totalmente inesperada, pero estoy disfrutándola. De eso se trata, de vivir la vida. En el fondo soy un nómade todo el tiempo, pero tiene que ver con una necesidad mía de vivir experiencias nuevas. Soy una esponja y armo los desafíos. La vida no me ha sorprendido. La he pasado muy mal, pero si no te perdés del camino las cosas llegan tarde o temprano".

Amplio en sus opiniones, Montenegro sostuvo que se identifica muchísimo con la juventud actual.

"Siempre fui el loquito, pero en una época difícil. Los chicos de ahora, mis nietos tienen una mentalidad distinta mucho más cercana a la mía de siempre y obviamente a la actual. Pego mucha onda con la gente joven y me llevo mal con la gente de mi edad y me hace muy bien que los chicos de hoy tengan la personalidad que tienen, impongan sus ideas y luchen por ellas. Fundamentalmente que sean ellos y que entiendan que la vida es de ellos y de nadie más. A la vida llegamos solos y nos vamos solos, mi generación no lo entendía así", expresó.

"Nací asistemático y voy a morir así. No voy a traicionar mis formas de vivir. Vivo de esa forma y me voy a morir de esa forma. Los chicos de hoy viven muy parecido a cómo viví yo hace 35 años. No me equivoqué. La libertad se ejerce y no se pide y de la única forma es siendo uno mismo. Sin rebeldía no hay evolución", agregó el reconocido exdeportista bahiense.

Además, señaló que "la pandemia en el fondo es una bendición, porque es una invitación al cambio, a eso que a tanta gente le aterra. De las cosas malas saco las buenas y mi visión es muy distinta a la de la mayoría.

"Volví de Paraguay en marzo del año pasado, antes de iniciarse la pandemia, ya que estaba trabajando allá. Estuve un tiempo en Buenos Aires, luego me fui a la montaña y en octubre cuando ya explotaba por dentro me llamó un productor y me fui a grabar a la Capital. Empecé a hacer algo en tele y a través de eso llegó Masterchef, que fue maravilloso", detalló.

A su vez, el Loco se refirió a los "coqueteos" con la actriz y compañera de Masterchef Celebrity, Claudia Fontán.

"Hoy está Masterchef y la novela nuestra, son dos productos en uno. Como toda mujer inteligente tiene un humor increíble y cuando Santiago (Del Moro) empezó con todo esto, nos dijimos 'démosle para adelante', a lo que le comenté 'vos no sabes con quien estás hablando'", dijo entre risas.

Por último, sobre la incursión del cordobés Facundo Campazzo en la NBA, el exdrafteado por Philadelphia 76ers sostuvo que "es un chico sin límites, es un atorrante con talento, carácter y convicciones. Me pone muy bien que le esté pasando todo esto porque se lo ganó y es un chico que laburó para eso. Más allá de su talento, tiene trabajo y voluntad, porque hasta cambió su alimentación y hoy lo ves volando en la NBA. Es un jugador que pagaría la entrada para ver".