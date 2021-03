Coronel Suárez: para reclamar por una quita salarial, se encadenó a la puerta de Vialidad

Alejandro Doleschan sostiene que su legajo no tiene ninguna mancha y que no encuentra razón para ser discriminado con respecto a sus compañeros que sí cobran dicho viático. Foto: Agencia Coronel Suárez.

Un trabajador municipal de Coronel Suárez tomó la decisión de encadenarse a las rejas de acceso al predio de Vialidad municipal, donde funciona la Comisión Vial Rural, y no permitir el ingreso o egreso de personas hasta que le restituyeran un plus por viáticos que percibió durante 8 años y que le sacaron de un día para el otro.

El reclamo de Alejandro Doleschan apuntó a la directora de la Comisión Vial, ingeniera María José Gianquinto, pero terminó siendo resuelto por Alfredo Crunger, secretario de Servicios Públicos del municipio, quien gestionó que el sueldo del trabajador se equipare al de sus compañeros de planta.

Doleschan sostuvo que nunca debió haber perdido el plus salarial, ya que contaba con el respaldo de un decreto del intendente Ricardo Moccero. Mencionó que su legajo "no tiene ninguna mancha" y que no encuentra razón para ser discriminado con respecto a sus compañeros que sí cobran dicho viático.

“Nosotros tenemos un viático entero y un cuarto de viático para estar en el área de Vialidad y el intendente Ricardo Moccero junto al secretario de Servicios Públicos Alfredo Crunger firmaron un decreto donde dice que les corresponde a todos, salgan o no a los caminos rurales”, dijo.

“Lo cobré durante ocho años, con distintos gobiernos, pero Gianquinto dice que no debo percibirlo por no tener equipo (vial) a cargo. Sin embargo, el decreto no dice nada de eso. Tengo el apoyo de mis compañeros y el informe del Rafam (el sistema contable que utilizan los municipios) en donde se ve lo que cobré con varios directores que pasaron por el área”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Doleschan sostuvo que está encargado de hacer tareas generales en el predio.

"Ahora estoy con tareas de limpieza y también del mantenimiento del parque. Mis compañeros cobraron $ 8.000 la última quincena y yo $ 5.600", se quejó.

"Mi legajo en 11 años es impecable. No tengo sanciones y solo falté cuando me quebré la cadera. Tengo dos nenas con leucemia y dos con discapacidad y me asusta no tener ese dinero. Me quisieron dar un viático por Sanidad que lo acepto, pero yo quiero mi cuarto viático que también cobran mis compañeros”, señaló.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Rubén Allende, pasó por el lugar durante la protesta para expresar su apoyo a Doleschan al tiempo que sostuvo que de ser necesario realizaría la presentación ante el Ministerio.

“Es un reclamo genuino que ha llegado a una situación extrema. Hay un decreto que se le debe pagar a todos los trabajadores de Vialidad por igual y no se cumple. La directora quedó en resolverle el problema pero se fue 15 días a Tucumán, por eso esperamos que desde el Municipio se resuelva el reclamo”, dijo.

Allende remarcó que “hay compañeros, como los jubilados, que no ven una salida colectiva al reclamo genuino de una recomposición salarial y son muchos los que como Alejandro, pensaron en encadenarse para ser escuchados”. (Agencia Coronel Suárez)