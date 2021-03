Será un martes a puro fútbol europeo y NBA

Básquetbol

Se jugarán cuatro partidos por la NBA

20.00, Wizards vs Hornets

22.00, Nuggets (con Facundo Campazzo) vs 76ers

23.00, Suns vs Hawks

23.00, Clippers vs Magic

Fútbol

Se jugarán diez partidos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Europa:

13.00, Azerbaiyán vs Serbia

13.00, Chipre vs Eslovenia

15.45, Luxemburgo vs Portugal

15.45, Bélgica vs Bielorrusia

15.45, Gales vs Re. Checa

15.45, Gibraltar vs Países Bajos

15.45, Montenegro vs Noruega

15.45, Turquía vs Letonia

15.45, Croacia vs Malta

15.45, Eslovaquia vs Rusia

Por la Primera Nacional se medirán Nueva Chicago y Chacarita, desde las 19.