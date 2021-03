La Liga se la juega: hoy se confiesa Matías Soto Torres

Matías Soto Torres es de esos futbolista que le aportan un salto de calidad a la competitiva Liga del Sur. El mediocampista ofensivo de Liniers es una de las figuras del chivo, que ganó los cuatro partidos que disputó.

El chubutense es uno de los goleadores que tiene el torneo, ya lleva 4 conquistas y va por más. Mientras tanto, no gambeteó el ida y vuelta con La Nueva.

1-- ¿A qué se debe este buen arranque de Liniers? "Creo que a tener la posibilidad de arrancar antes a entrenar. Me parece que nos benefició físicamente y tácticamente".

2-- ¿Qué te gustó del equipo hasta acá? "Lo ofensivo y agresivo que somos desde el minuto cero". Eso fue determinante".

3-- ¿En qué aspectos tienen que mejorar? "En varios aspectos porque recién van 4 fechas. Y más allá de los triunfos que generan confianza, siempre hay que seguir trabajando".

4-- ¿Por qué se quedan un poco en los segundos tiempos? "Bajamos un poco la intensiadd por la forma que tenemos de jugar. Es algo normal porque es muy difícil sostener tanto tiempo esa intensidad".

5-- ¿Se sienten con la obligación de tener que pelear el título? "La verdad que sí, por el plantel que tenemos".

6-- Para muchos, son el gran candidato. ¿Lo sienten así? "No. Hay varios equipos que se armaron muy bien".

7-- ¿A qué otros equipos ves en la lucha por quedarse con el certamen? "Bella Vista, Villa Mitre y Sporting van a estar en la pelea".

8-- ¿Ya quedó atrás el sinsabor de la eliminación del Regional Amateur? "Ya quedó en el pasado. Hay que mirar para adelante, el club esta en pleno crecimiento y ascender será consecuencia de hacer las cosas bien".

9-- ¿Están esperando una revancha? "Sí, pero primero tenemos que hacer las cosas bien en la Liga del Sur, que es lo más inmediato".

10-- Lo de llegar tanto al gol, ¿tiene qué ver con qué estas jugando unos metros más arriba? "Puede ser. No tengo la obligación de estar tanto en la generación del juego y eso me lleva a estar más cerca del arco rival".

11-- ¿Qué gol de los cuatro te gustó más? "El segundo contra Olimpo me gustó mucho por la jugada colectiva que hilvanamos".

12-- ¿Con cuántos te conformas en el primer semestre? "No sabría decirte; no me quiero mufar, ja, ja".

13-- ¿Qué nivel encontraste en este comienzo de temporada de la Liga? "Un nivel muy parejo. Como siempre es muy competitiva la Liga del Sur".

14-- ¿Cómo se vive el hecho de jugar sin público? "Es raro y feo. Sin dudas que es el público el que le da color a cada partido".

15-- ¿Quién es el mejor jugador del torneo doméstico? "Hay varios, pero para mí es Thiago Pérez".

16-- ¿Qué significa el fútbol para vos? "El fútbol es el único momento que hace que me conecte conmigo mismo. Es mi cable a tierra".

17-- ¿En qué etapa de tu carrera estás? "Estoy en un momento que trato de disfrutar al máximo cada entrenamiento y cada partido".

18-- ¿Por qué actualmente no estás jugando en otro nivel? "Tuve la posibilidad de irme, pero formé una familia y hoy tengo que poner muchas cosas en la balanza. Además, en Liniers me siento muy cómodo".

19-- ¿Ya te considerás un bahiense más? "Síi, hace rato. Siempre me encantó la ciudad".

20-- ¿Cuál es la camiseta más importante que guardas de tu paso por Primera? "Tengo varias camisetas, pero me quedo con la de Ignacio Malcorra (actualmente en el Atlas de México). Es un gran amigo que me dio el fútbol".

El perfil de Mati

--Nombre: Matías Alejandro Soto Torres.

--Fecha y lugar de nacimiento: 1 de noviembre de 1989, en Trevelín (Chubut).

--Grupo familiar: Hijo de Alfredo Soto y Ana Torres. Tiene un hermano: Leandro. Está casado con Alejandra Kamlofsky y es papá de Victoria.

--Trayectoria: Inferiores en la CAI de Comodoro Rivadavia, River Plate y San Lorenzo. Primera en CAI, Unión de Santa Fe , Olimpo, Aldosivi, Chacarita , Atllanta, Deportivo Madryn y Liniers.