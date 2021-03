Desembarco de una franquicia pone en alerta a los martilleros bahienses

Alrededor de 55 martilleros matriculados se reunieron hoy en la sede del colegio profesional que los respalda para manifestar su repudio a la pretensión de una franquicia inmobiliaria en nuestra ciudad, ya que consideran que se promueve el ejercicio ilegal de la profesión.

Se trata de la reconocida franquicia Remax, que posee 131 oficinas en nuestro país y se instalaría próximamente en Bahía Blanca, donde ya tendría oficinas alquiladas para empezar a operar.

En septiembre del año pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó su disolución por entender que tendría un objeto ilícito, aunque las sucesivas apelaciones la mantienen en pie.

Remax ya se asoció con un martillero bahiense para empezar a operar, hecho que fue rechazado por la Comisión Directiva del Colegio, por tratarse de una presunta ilegalidad.

"No vamos a permitir que un pseudo colega bastardeé a nuestra profesión. Queremos que la gente sepa que no es seguro entregar su inmueble a gente que no está capacitada, al tiempo que desmentimos que esto vaya a generar fuentes laborales. Los empleados de estas franquicias son monotributistas a quienes se manda a la calle a comercializar propiedades sin ningún tipo de capacitación previa", declaró a La Nueva. Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca.

La semana pasada, desde la Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos Profesionales del Sur Bonaerense manifestaron su apoyo al Colegio de Martileros denunciando que "las profesiones no se franquician".