La literatura infantil no olvida nuestra historia

La literatura infantil y juvenil ofrece otra mirada —también contundente— acerca del período más cruento de nuestra historia. Sobre aquellos días dominados por la dictadura militar.

La prestigiosa escritora Mercedes Pérez Sabbi habló sobre esa profunda temática en "De palabra", por CNN Radio Bahía. Y allí relacionó claramente a la literatura como disparador para que los chicos se interioricen acerca de episodios sobresalientes que invocan a la memoria.

La charla recorrió las páginas de la novela “Manuela en el umbral” (Edelvives 2011), enmarcada en 1984, en el pueblo Los Aromos, cuando la niña protagonista va descubriendo su pasado y el porqué de la ausencia de sus padres.

- "La novela va y viene en el tiempo. Manuela es una niña que a los 4 años se despierta, en medio de la noche, viendo imágenes negras, con fiebre, y nunca más ve a sus padres.

- "Está basada en una historia real, contada por una amiga de mi hija, Anahí Pereyra, a quien le dediqué el libro. Estábamos en medio de un trabajo cinematográfico y, de repente, me dijo Mercedes, te quiero contar mi historia…

- "Los hijos de desaparecidos tenían miedo de contar sus historias. En esos tiempos lo guardaban en secreto, no lo decían ni en la escuela.

- "Al terminar quedamos las dos sentadas en un banquito de la plaza, llorando. Creo que ella me lo contó para que yo lo escribiera.

- "Tuve mucho tiempo a esta historia en mi cabeza, pensando desde dónde la iba a contar, para construir un relato acorde al universo de los chicos.

- "En un momento Manuela me comenzó a hablar. Por eso, no es casualidad que comience la historia diciendo: 'Yo tengo un montón de palabras en mi cabeza, pero cuando las quiero decir no me aparecen porque están desordenadas y pienso que son feas también…'

- "Una vez que uno encuentra la voz del personaje, hay que soltarse y dejarlo hablar.

- "Me llevó tiempo elegir el título. Uno de los primeros se refería a la langosta, relacionándola al momento en el que pierde su caparazón y queda desnuda. Manuela se sentía un poco así, desde su adolescencia.

- "Me decidí por el umbral, para mostrar la espera de Manuela, ese lugar incómodo donde uno no se puede quedar toda la vida.

- "He recorrido escuelas de todo el país con esta novela, los trabajos de los chicos son maravillosos. Por ejemplo, alumnos de La Rioja investigaron para saber qué había sucedido en la época militar en sus propias familias. Se encontraron con tíos desaparecidos, abuelos que esperaban a esos tíos, otros que habían ido a la guerra de las Malvinas… Hay que hablar con los niños, somos historia.

- "En mayo va a salir 'La grasita', por editorial Comunicarte, una novela narrada a través de la voz de una niña, en los años 1953-1955 y que aborda el bombardeo a la plaza de Mayo".