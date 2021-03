Botón de alarma ante una oleada que ya se asoma

La escasez de vacunas para acelerar con el plan de inmunización en la Provincia inquieta al gobernador Axel Kicillof. En la sede gubernamental de calle 6 saben que, si se mantiene la tendencia actual, la llegada de una segunda ola de contagios con mutaciones del virus más agresivas, se trata apenas de una cuestión de tiempo.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, levantó la guardia ante cierto clima de relajamiento social y pidió extremar los cuidados para contrarrestar el impacto de la temida oleada que viene con las bajas temperaturas que traerán otoño e invierno.

En términos políticos, Kicillof redobla esfuerzos para imponer el plan de vacunación optativa, casi como tema exclusivo de la agenda gubernamental. Aún en la complejidad de gestionar en medio de la pandemia y en momentos donde las problemáticas sociales se multiplican, en particular por el ritmo sostenido de la inflación, que repercute directamente sobre el rubro de los alimentos.

La obsesión gubernamental es avanzar con el plan de vacunación masiva a la mayor cantidad de bonaerenses ante la situación epidemiológica que provoca una pandemia que se “naturalizó” y en donde se advierte cierta relajación social.

Días atrás, el gobernador infló el pecho porque la Provincia superó el primer millón de personas inmunizadas contra el Covid-19. “Parece que la nueva normalidad kirchnerista es hacer política con la vacuna”, disparan desde la góndola opositora.

A media máquina por el calendario electoral y en medio de todo tipo de chicanas políticas, desde el arco legislativo opositor llueven cuestionamientos por el proceso de vacunación a “paso lento” en territorio bonaerense, mientras el Frente de Todos defiende la “gestión Kicillof” ante la emergencia sanitaria.

Para la bancada legislativa de Juntos por el Cambio la incertidumbre sigue vigente, a un año del inicio de la pandemia por Covid-19. “Nos preocupa el faltante de vacunas. Que muchos adultos mayores y personas que integran los grupos de riesgos aún no hayan recibido ninguna dosis es alarmante”, remarcan.

Según apuntó Roberto Costa, el jefe del bloque de senadores del espacio opositor, “hubo un cuidado extremo y responsable por parte de la ciudadanía que lamentablemente no tuvo correlato por parte del gobierno”.

“Si después de un año seguimos con falta de certezas, es porque el nivel de improvisación continúa y eso repercute negativamente en nuestra economía y en la salud emocional de los bonaerenses”, remarcó.

Mientras esperan que la exgobernadora María Eugenia Vidal empiece a mostrar las cartas y decida atender la suerte electoral de JxC en el ámbito bonaerense, los legisladores amarillos entienden que si, a un año del comienzo de esta pesadilla epidemiológica, tanto Nación como Provincia apelan nuevamente a extremar los cuidados por parte de los vecinos, eso habla de una improvisación y de un fracaso en el manejo de la pandemia.

Básicamente en las diagonales se indica que la coalición gobernante puede recuperar musculatura política si logra avanzar con la vacunación sin más imperfecciones y si empieza a repuntar los índices de optimismo económico.

Al mismo tiempo, y más allá de la serie de desavenencias internas entre el “indomable” ministro Sergio Berni y la cúpula de la cartera de Seguridad nacional de Sabrina Frederic, lo cierto es que desde lo formal, Kicillof debe sostenerlo en el cargo e incluso compartir distintos actos institucionales porque Berni está ahí por decisión de Cristina Kirchner.

Eso no es ningún secreto y el mismo Berni dice que es su jefa política y a quién responde. No es menos cierto que se está viendo es una especie de guerra fría, subterránea, donde los tironeos y los off the record suben la temperatura de cualquier interlocutor.

En paralelo, la Provincia ya atravesó negociaciones salariales y logró “abrochar” dos paritarias adentro. Por un lado, con el sindicalismo de los empleados estatales, que aceptaron el 35,2% de aumento en tres tramos; y después con los docentes, que dieron el visto bueno al 34,6%, también en tres cuotas, lo que terminó asegurando el inicio del Ciclo lectivo 2021.

Pero ahora debe cerrar otras negociaciones más para despejar cualquier escenario de conflicto salarial en un año sumamente complejo y ante la coyuntura que implica la atención sanitaria durante una pandemia.

Los médicos del sistema público de salud plantearon su “agenda de demandas” ante los ministros de Kicillof: reclaman un aumento que supere a la inflación y continúe la recomposición salarial para los trabajadores.

Antes de que cambie la situación epidemiológica, desde la asociación sindical (Cicop) también insistieron en la necesidad de ampliar los días de descanso para recuperar a los equipos de salud del agotamiento sufrido luego de un año de pandemia.

“Este año, si bien vamos a seguir transitando una situación compleja en materia económica y fiscal en la Provincia, la intención de nuestro gobierno es continuar manteniendo un diálogo constructivo con los gremios para que podamos trabajar en pos de la recuperación del salario real de los y las trabajadoras, porque entendemos que es una condición fundamental para que la economía paulatinamente comience a recuperarse”, avisó el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.