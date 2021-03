Condenaron a un joven de 20 años por comercializar marihuana

¿Es un atenuante o un agravante de la conducta de vender drogas tener 20 años de edad?

El fiscal Mauricio del Cero, pese a ser el acusador en el caso, pretendía que la Justicia tomara en "atenuación" la corta edad del joven condenado por comercializar marihuana, pero el juez Cristian Yésari lo rechazó, porque consideró que la edad puede jugar un papel "ambivalente".

Se la puede suponer como sinónimo de "inexperiencia o inmadurez", pero también a modo de agravante, al asignarle una posición de peligrosa "precocidad delictiva".

Lo concreto es que el representante del Tribunal en lo Criminal N° 1 no tomó en cuenta ese aspecto para subir o bajar la pena y le impuso 5 años y medio de cárcel a Matías Emiliano Ramires, que el próximo 18 de junio va a cumplir 21.

Martines -al momento del hecho estaba a meses de terminar los estudios secundarios y trabajaba en una leñera- había sido detenido el 26 de agosto de 2019, sobre las 20.10.

Fue cuando desde un móvil policial en patrullaje observaron a dos jóvenes en Los Aromos al 2900 que, en medio de la oscuridad reinante, se pusieron una capucha y se subieron a un Renault Mégane gris, para escapar rápidamente.

Luego de una breve persecución, el coche fue interceptado en Vieytes al 2600 y -tras revisar y advertir fuerte olor a cannabis entre los sospechosos- en su interior se encontraron 398,2 gramos de marihuana en distintas fracciones.

Además de Ramires fue detenido Alex Andrés Quezada, quien fue juzgado por vía separada.

Los envoltorios estaban debajo del asiento del acompañante, en el compartimiento de abajo del apoyabrazos y también entre las prendas íntimas del acusado.

La investigación del fiscal Del Cero continuó con el teléfono de Ramires, del cual se desprenden conversaciones comprometedoras, pese a su intento en colocarse solo como consumidor de drogas desde los 12 años.

Los mensajes

Estos son algunos de los diálogos por WhatsApp que la acusación tuvo en cuenta para confirmar la comercialización.

El 4 de julio de 2019, Ramires charla con el contacto "Criis":

RAMIRES: "AMIGO" "AY PINTO EL PARAGUAQ" "PERO 800 EL MEDIO"

CRIIS: "ESCUCHAME ES RICO FASO??"

RAMIRES: "AMIG9 ES ACOGOLLADO" "ESTA BUENO" "YO LE DI UN PAT DE SECAS"

CRIIS: "COMPA HAY TE DIGO" "HASTA DONDE VA LA PINTA" "ESTAN TIRANDO LOS GANCOS, UNO EL LUISITO, EL HIJO DEL MORCI Y EL MORCI ME PARECE TAMBIEN" "AGUANTAME QUE ESTAN EN ESO" "HASTA DND TIENEN QUE IR???"

RAMIRES: "CN ESA AGENTE" "NO ME MUEVO AMIGP" "YO TEMFO Q IR HASTA CARACOL" "PERO VOY SOLO" "BANKAME" "Q VEO EN Q MOVER"

CRIIS: "POR ESO TE DIGO, EL MORCI ANDA EN AUTO..TE LLEVA Y TE TRAE"

RAMIRES: "NO AMIGO"

CRIIS: "PERO AGUANTA QUE ME CONFIRMEN"

RAMIRES; "BANK" "UN RATO".

El 6 de agosto de 2019, se comunicó con el abonado "Roqo Flow":

RAMIRES: "COMO ANDAS COMPA" "AVISAME CUANDO ESTES"

ROQO FLOW: "EEH?" BIEN OREJA"

RAMIRES: AY RESCATE UNA LINEA DE PARAGUA AMIGO" "1400 EL 25 CHETOO"

ROQO FLOW: "BUENI2 "DE BALANZA O SOLO CHETO"

RAMIRES: "DE BALANZA AMIGO".

Otra charla sugestiva se dio el 31 de julio del mismo año, entre Ramires y "Gaspi".

RAMIRES: "AMIGOOO"

GASPI: "COMPAA!"

RAMIRES: "RESCATO UNA VIOLETAS AVISAME Q HONDA AMIGO"

GASPI: "CUANTO LA RESTACAS"

RAMIRES: "DE A 600 SALE"

GASPI: "LO TENES VOS" "CON Q LAS PINTASTES GATO JAJAJA "

RAMIRES: "UJAJAJAJAJA"

GASPII: "NO LLEGO COMPA A LOS 600" "DONDE ANDAS?" "AVISAME ASI MAS TARDE PASO A VER LAS FLORES!"

Por qué se cayó la coartada del consumo

Para el juez Yésari, no es posible creer que Ramires tenía esa cantidad para consumo propio, porque alcanzaba para más de 2.200 dosis umbrales (la mínima necesaria para que la marihuana produzca sus efectos).

Por otra parte, consideró "irrazonable" la explicación del acusado en el sentido que los casi 400 gramos los había comprado minutos antes en la vía pública y que eran para consumir durante varios meses.

En ese punto tuvo en cuenta el magistrado el valor económico de ese material y que, además, Ramires dijo que esa noche "se dirigía al parque a fumar".

"Es decir, no se entiende racional el riesgo corrido de transportar esa cantidad de sustancia solo para 'ir a fumar al parque'", explicó Yésari.

A su vez, destacó que los dos ocupantes del auto no llevaban "ningún implemento" para consumir mediante la inhalación, ya sea papelillos para armar cigarrillos, pipas u otro elemento.

"No es menos significativo que lo anterior, el hecho de que la sustancia se encontrara fraccionada en trozos, lo que implica que su disposición a más de un adquirente resulta posible, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de esas fracciones pesaba aproximadamente 50 gramos, unidad usual de suministro a la venta", cerró el juez.