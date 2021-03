El fútbol copa el sábado deportivo, con la Liga del Sur y la Liga Profesional

Automovilismo

El TC empezará a desandar la tercera fecha del campeonato 2021: la actividad comenzará con dos tandas de entrenamientos del TC Pista a partir de las 10.20, mientras que a las 11 será el turno para la categoría reina del automovilismo nacional. Posteriormente, a las 15.50, el TC llevará a cabo la clasificación para determinar el orden de largada de las tres series previas del domingo.

Básquetbol

Habrá nueve partidos por la NBA:

21.00, Timberwolvs vs Rockets

21.00, Bucks vs Knicks

21.00, Wizards vs Pistons

21.30, Spurs vs Bulls

22.00, Pelicans vs Mavericks

22.00, Thunder vs Celtics

22.00, Jazz vs Grizzlies

23.00, Clippers vs 76ers

23.00, Kings vs Cavaliers

Fútbol

Empieza a disputarse la cuarta fecha del torneo de primera división en la Liga del Sur:

16.00, La Armonía vs Rosario

16.00, Liniers vs Pacífico de Cabildo (en cancha de Tiro)

16.00, Sansinena vs Pacífico

16.00, Tiro Federal vs Bella Vista

Comienza la sexta fecha de la Liga del Sur en la rama femenina:

16.00, Petroquímicos vs Bella Vista (en cancha de Libertad)

Continúa la séptima fecha de la copa de la Liga Profesional, con cuatro partidos:

14.00, Platense vs Colón SF

16.15, Aldosivi vs Banfield

18.30, Argentinos vs Arsenal

21.00, Rosario Central vs Central Córdoba SdE

Hockey

Culmina el Torneo Preparación 2021 de la Asociación Bahiense de Hockey y en Primera de Damas, desde las 16, tendrá los siguientes partidos:

Zona A: Sportiva "A"-Universitario "A", Argentino-Villa Mitre y El Nacional "A"-Tiro Federal.

Zona B: Palihue-Sportiva "B".

Sóftbol

Continúa el camino de Liniers en el Campeonato Nacional de Clubes B: en Paraná (Entre Ríos), se medirá con Capital Mendoza —desde las 9— y con Kamikazes —a partir de las 14—.