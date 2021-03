"La vacunación en Dorrego está a cargo de un vecino que no tiene experiencia en salud"

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, habló esta mañana por LU2 sobre el plan de vacunación y se quejó por la falta de dosis y el manejo de la campaña.

"Como en toda la provincia de Buenos Aires, nosotros no manejamos los turnos ni la cantidad de dosis, no tenemos intervención. Por supuesto que nos hemos puesto a total disposición de Región Sanitaria, de hecho se está vacunando en el Hospital Municipal y en un edificio de Nido, pero todas las personas que allí trabajan han sido decididas políticamente, no se sabe con qué criterio", dijo el jefe comunal.

Y agregó: "Hay gente que está encargada de la vacunación que no tiene experiencia en estos temas, no son personas ligadas al ámbito de salud. El responsable de la vacunación en Dorrego es un vecino que ha desarrollado otras actividades pero nada tienen que ver con la salud. Por supuesto que no vemos con buenos ojos este manejo político".

Con esas declaraciones, el intendente hizo referencia a Maximiliano Moyano, dirigente del PJ, quien está a cargo de la campaña de vacunación en la localidad de Dorrego.

"Desde Región Sanitaria nos dijeron que vino impuesto así [la designación del encargado del plan], no es una decisión que se tomó en Bahía Blanca sino en la Provincia", indicó.

"Nosotros solo recibimos instrucciones de Región Sanitaria, pero estamos para aportar lo necesario porque queremos que la población se vacune. Se ha logrado revertir la desconfianza del principio y por la población que tenemos, Dorrego tiene un número bastante elevado [de personas vacunadas] con respecto a otras localidades, pero no alcanza"

"Hoy por por estamos sin vacunas, como le está pasando a todos los distritos, y no sabemos tampoco cuándo vamos a recibir ni de qué origen vamos a recibir; nos enteramos de las cosas sobre la marcha", se quejó el jefe comunal.

Con respecto a la situación sanitaria actual, indicó que "después de las fiestas de fin de año hemos tenido muchos infectados, más de 100 casos activos, en febrero se notó una merma importante y después tuvimos una nueva ola con más de 60 activos".

"Ayer teníamos 19 y lamentablemente sumamos en los últimos días dos fallecimientos del personal municipal, afectados a la Dirección de Inspección y Seguridad".

"Hasta el momento el sistema sanitario ha respondido y la verdad que muy bien, aunque nos preparamos ante una posible segunda ola. Cuando los casos se agravan no hay manera de dar la atención que se merecen, por eso dependemos de Bahía", sostuvo.