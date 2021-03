Pintaron escarapelas arriba de los pañuelos blancos de la plaza del centro

Un acto vandálico sobre los pañuelos blancos pintados en la plaza del centro puntaltense, en homenaje a la lucha por los derechos humanos, originó polémica, repudio y también adhesiones al difundirse imágenes del hecho en las redes sociales.

En las imágenes se ve a un grupo de hombres pintando una escarapela celeste y blanca sobre el símbolo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo.

Ocurrió ayer 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y se recuerda a los desaparecidos durante la última dictadura.

En el video, uno de los autores del hecho dice: "En la plaza de mi ciudad lo único que se permiten son símbolos patrios que nos representen a todos, como la escarapela y no un pañuelo. Me cansé de ver cómo ensucian la plaza con pañuelos que no representan a los argentinos, así que lo tapé. Viva la patria".

Los pañuelos blancos fueron pintados en 2019 en la plaza "Belgrano" y hace unos días habían sido restaurados para conmemorar la fecha.