La Liga se la juega: hoy se confiesa Facundo Germani

En su regreso a la Liga del Sur tras el paso por la Liga Cultural Pampeana, el atacante lurense Facundo Germani demostró sus condiciones y se convirtió en unas de las buenas figuras de Tiro Federal, que arrancó con el pie derecho el torneo Apertura.

El aurivoleta se anotó con dos buenos triunfos --1-0 ante Libertad y 5-1 ante San Francisco-- y un empate en el Mendizábal ante Sporting 2 a 2. En cada uno de esos compromisos, Facu aportó gol y buenas actuaciones.

Tras la goleada ante el Santo y de cara al clásico ante Bella Vista, el punta por afuera del aurivioleta se animó al mano a mano con La Nueva.

1) ¿Cómo te sentiste en este regreso al fútbol de la Liga del Sur? "Me sentí muy bien, aunque sinceramente dudaba si iba a poder estar a la altura de los partidos porque hacía algunos años que no jugaba la Liga. Sin embargo, gracias al apoyo de mis compañeros y a la forma en la que estamos entrenamos, me estoy sintiendo cada vez mejor".

2) ¿Cuál de los tres partidos te gustó más en lo personal? "Contra San Francisco porque supimos mantener la calma, seguimos jugando a nuestra manera, lo empatamos y terminamos y goleando. También me gustó partido contra Sporting porque lo pudimos empatar rápidamente y hasta lo pudimos haber ganado".

3) ¿Qué cosas positivas rescatas de este buen comienzo en lo colectivo? "La actitud del equipo. Cuando empezamos perdiendo un partido seguimos con la misma identidad de juego".

4) ¿Tiro está para pelear el título? "Esto recién empieza, pero creo que tenemos un plantel para pelear el título".

5) ¿En qué aspectos deben seguir mejorando? "Creo que tengo que mejorar el físico y la parte técnica".

6) ¿Ya habías ejecutado penales en alguna otra liga? ¿Los pediste vos? "Sí, ya había pateado en otros equipos. 'Pocho' (por Emiliano Ortiz) nos asignó los penales a Seba (por Mancinelli) y a mí. Pero Seba me los está dejando patear".

7) ¿Qué genera esta racha goleadora? "Me genera mucha confianza para seguir metiéndole para adelante. Esto recién arranca".

8) ¿En qué momento de tu carrera estás? "Me siento en un buen momento y estoy trabajando para seguir mejorando y aprendiendo. Ojalá que pueda continuar por este camino".

9) ¿Con cuántos goles te conformas en el año? "Con los que más pueda, que sean míos o de mis compañeros. Esto es un equipo".

10) ¿Qué nivel encontraste en este regreso al fútbol liguista? "Me parece que la Liga tiene un buen nivel. Todos los equipos tienen buenos jugadores y los partidos son parejos".

11) ¿Cuáles son las diferencias con el fútbol de la zona? "En lo que más se nota es en lo físico y en lo técnico. La Liga del Sur tiene muy buenos jugadores".

12) ¿Qué te pide el DT Emiliano Ortiz? "Que presione y tire diagonales".

13) ¿Sentís que se está gestando una buena dupla con Di Santoro? "La verdad que sí. Con Martín hablamos mucho en las prácticas, por ejemplo de cómo movernos. El tiene mucha experiencia y lo escucho cada vez que me da un consejo. Nos estamos entendiendo muy bien".

14) Tienen varios jugadores con experiencia, ¿quienes son los que más te hablan? "Por suerte contamos con varios jugadores de experiencia. Siempre me hablan Santi Fernández, Seba (Mancinelli), Fabio (Lucanera) y Martin (Di Santoro). Me dan todo tipo de consejos".

15) ¿Qué sueños tenés? "Normalmente, todo el tiempo tengo sueños. Son los mismos que tengo desde los diez años: poder llegar lo más lejos posible en el fútbol y, aunque esté un poco grande de edad, las ganas siguen siendo las mismas".

16) ¿Qué significa el fútbol para vos? "Alegría. Es lo más lindo que hay".

17) ¿A qué rivales ves como potenciales candidatos al título? "A Liniers, Bella Vista y Sporting".

18) ¿Qué genera en la previa el clásico ante Bella Vista en la Loma? "Mucho entusiasmo, ganas de entrenar y de que llegue ya el domingo".

19) ¿Cómo es un día tuyo? "Trabajo de pintor de 8 a 16, luego entreno y posteriormente me voy al otro trabajo --en una fábrica de pastas-- de 19 a 23. Estoy a full todo el día".

20) ¿Cuál es el mejor jugador de la Liga del Sur? "Sinceramente, hay muchos jugadores nuevos que no conozco, pero el nivel es parejo en general. Me sorprendió mucho Cristian Llanos. Es un jugador joven, pero ya con mucha experiencia y que juega muy bien".

El perfil de Facu

--Nombre completo: Facundo Fabián Germani.

--Fecha y lugar de nacimiento: 7 de noviembre de 1996, en Bahía Blanca.

--Es hijo de Fabián y Romina Badano. Tiene tres hermanas: Geraldine, Merlina y Morena.

--Trayectoria: Fortín Club de Pedro Luro (escuelita, infantiles y Primera), Tiro Federal (menores y Primera), Sporting, Argentino de Darregueira e Independiente de Jacinto Aráuz.