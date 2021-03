Tras la derrota de Boca, la preocupación y el cambio de Miguel Angel Russo

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, declaró su preocupación por la falta de regularidad del equipo al término de la derrota ante Talleres, de Córdoba, por 2 a 1, como local, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

"Es una buena pregunta esa de por qué nos cuesta mantener la regularidad. Es cierto que no podemos mantener los niveles de juego y me preocupa. Igual lo de anoche no fue un retroceso. Hay que ser inteligentes e ir a buscar los partidos en forma ordenada y no desesperarnos", respondió.

Luego se refirió al cambio táctico de volver a la línea de 4 y dejar atrás la de tres como utilizó ante River la semana pasada en el empate 1 a 1.

"Nosotros mantenemos una decisión de acuerdo a lo que muestra el rival. A Marcos Rojo lo llevamos de menor a mayor. Necesitamos que se ponga bien y no apurarlo. Esta vez el partido se hizo trabado y ellos también se pusieron en ventaja rápido y eso dificultó más las cosas. El rival hace su juego. Nunca encontramos el ritmo nuestro", cerró.

Boca volverá a jugar -contra Defensores de Belgrano- el próximo miércoles por los 16avos. de final de la Copa Argentina, desde las 20 en el estadio Ciudad de La Plata.

Con esta derrota Boca suma cinco fechas de torneos oficiales sin victorias de local, ya que nunca lo hizo este año, y está con 9 puntos en la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, en sexto puesto y fuera de los cuatro çque clasifican a la fase final del certamen.