Liga Nacional: "No estoy de acuerdo con que haya descensos"

El final de la fase regular de la Liga Nacional está cada vez más cerca y la posibilidad de eliminar el descenso se multiplica, en algunos casos como un secreto a voces y en otros manifestándolo públicamente, como lo hizo Domingo Robles, presidente de Peñarol y vice segundo de la Asociación de Clubes.

"En este contexto de mundo, de epidemia, no estoy de acuerdo con que haya descensos, eso no quiere decir que no haya ascensos. Sigo pensando lo mismo que hace cuatro o cinco meses cuando lo hablábamos con el resto de los presidentes de clubes, capaz hoy más liberado porque puedo dar una opinión sin incluir a mi club", dijo, durante una entrevista con Los Martines, un programa partidario que sigue al equipo marplatense.

"A cualquiera puede pasarle de jugar partidos disminuido. Considero que si te toca irte es porque deportivamente hiciste todo mal, no por un flagelo como este. Si bien podemos decir que es para todos igual, algunos se enfermaron más y otros menos; otros pueden enfermarse durante un playoffs; ¿Quién sabe la realidad de esto? No la saben ni los científicos. Es muy difícil", argumentó.

"Me parece -agregó- que después de un año tanto bajón en lo humano para todos, lo ideal sería jugar por la alegría de salir campeón, no por la tristeza de que en una pandemia te manden al tacho".

El reglamento especifica que los dos últimos (hoy Atenas y Bahía Basket) deberán jugar una serie al mejor de tres para definir quién permanece en la categoría.

"Me parece que tendríamos que charlarlo entre todos, cada uno despojado de su camiseta. Siempre estoy expectante, porque considero lo más justo para todos, más allá de quién este comprometido. Hoy algunos están más comprometidos que otros, pero cualquier podría haber estado así. Cuando lo propuse, era para cualquiera. Y esto no sabemos cómo ni en qué termina. Dios quiera que termina lo mejor posible. Pero lo veo muy complicado el tema a futuro inmediato", justificó.