Apareció la cancha de sintético que Olimpo compró con dinero del Municipio

El vicepresidente de Olimpo, Alfredo Dagna anunció que esta mañana llegó a la ciudad la cancha de césped sintético que compró el club con un préstamo del Municipio hace 4 años.

La "desaparición" del material había sido motivo de una denuncia penal de la gestión de Mauro Altieri, ya que al asumir como presidente no estaba en ninguna de las instalaciones de la institución

"Despues de arduas gestiones y mucho trabajo, hoy llegó al Puerto de Bahía Blanca, la tan esperada carpeta de césped sintético que pronto instalaremos en el predio de Teléfonos. Buenas noticias para Olimpo que sigue creciendo. Hecho y no palabras, Olimpo va volver", escribió Dagna en Twitter.

En 2019 La Nueva contó que tramitaba una causa judicial que hace algunos meses se cerró y detalles de la compra que por aquel entonces costó unos 2 millones de pesos que salieron de las arcas del Municipio.

"Le hice un juicio a la empresa que no la había enviado y finalmente apareció. No me merecía las cosas que se dijeron por esto: ahora llegó la cancha y en 120 o 150 días la vamos a inaugurar", le dijo Dagna a "La Nueva".