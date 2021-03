Será un sábado con mucha y muy variada actividad deportiva

Atletismo

Con participación bahiense, comenzará a disputarse el Campeonato Provincial de Mayores “Justo E. Román”, en Mar del Plata.

Básquetbol

Se pondrán em marcha los torneos en las categorías formativas locales:

08.45 a 11.15, minibásquetbol

13.00, U15

15.30, U17

18.00, U19

Se jugarán cinco partidos por la Liga Nacional:

11.00, San Lorenzo vs San Martín C

11.00, La Unión F (Gonzalo Torres) vs Obras

16.30, Oberá (Nicolás Paletta) vs Platense

20.00, Regatas vs Ferro

22.00, Boca vs Comunicaciones

Habrá cinco duelos en la NBA:

16.30, Lakers vs Hawks

21.00, 76ers vs Kings

21.00, Grizzlies vs Warriors

22.00, Bucks vs Spurs

23.00, Clippers vs Hornets

Fútbol

Se abre la tercera fecha del torneo de primera división en la Liga del Sur (Se podrá observar a través de ticketbahia.com):

17.00, Olimpo vs Liniers

17.00, Libertad vs Sporting

17.00, Pacífico (Cabildo) vs Comercial

Continúa la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con cinco partidos:

14.00, Patronato vs Huracán (TNT Sports)

14.00, Gimnasia LP vs At. Tucumán (FOX Sports Premium)

16.15, Banfield vs Lanús (TNT Sports)

18.30, Vélez vs Independiente (FOX Sports Premium)

21.00, Godoy Cruz vs River (TNT Sports)

Se jugarán siete partidos por la 2º fecha de la Primera Nacional:

15.30, Barracas Central vs Defensores de Belgrano

16.00, Estudiantes BA vs San Martín T

16.00, Tristán Suárez vs Güemes SDE

16.30, Instituto vs Santamarina

17.00, Alvarado vs Belgrano

17.00, Gimnasia J vs Almagro

17.05, Ferro vs Dep. Morón

Por la Liga de España habrá cuatro compromisos:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

10.00, Athletic Bilbao vs Eibar

12.15, Celta de Vigo vs Real Madrid

14.30, Huesca vs Osasuna

17.00, Valladolid vs Sevilla

En Italia, la Serie A presentará dos cotejos:

11.00, Crotone vs Bologna (Rodrigo Palacio)

14.00, Spezia vs Cagliari

Mientras que por la Premier League inglesa chocarán Brighton And Hove-Newcastle, desde las 17.

Handball

Se juega el preolímpico de handball femenino en Llíria, España: desde las 14.15 de nuestro país (DeporTV), Argentina se medirá con Suecia.

Hockey sobre césped

Tendrá continuidad hoy el Torneo Preparación organizado por la Asociación Bahiense, con el arranque —a las 16— de la cuarta fecha en Damas: Universitario A-El Nacional A, Villa Mitre-Tiro Federal, Palihue-Universitario B y Puerto Belgrano-Sociedad Sportiva B.

Pesas

La Asociación Bahiense pondrá en marcha el calendario de competencias: en el Club Universitario (San Juan 645), la actividad comenzará con el horario del pesaje para los atletas, de 13 a 14.30, para, a las 15, arrancar el torneo.

Competirán en potencia, fuerza de banco y despegue, en todas las divisiones y ambos sexos.

Rugby

Arranca el torneo Preparación en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur:

11.00, Sportiva vs Argentino (M19)

11.30, Sportiva vs Argentino (M19)

13.00, Sportiva vs UNS (preintermedia)

13.30, Universitario vs El Nacional (M19)

14.30, Sportiva vs Argentino (intermedia)

15.30, Universitario vs El Nacional (primera)

16.00, Sportiva vs Argentino (primera)

Mientras que por la quinta y última fecha del Seis Naciones se medirán, por ESPN Extra:

11.15, Escocia vs Italia

13.45, Irlanda vs Inglaterra

17.00, Francia vs Gales

Speedway

Se disputará la tercera y última competencia del ciclo estival con la disputa de la "Copa Castrol" en la pista "Antonio Miranda" del Club Crisol.

La acción comenzará a las 20 y podrá verse por www.ticketbahia.com.

Tenis

Se cierra el ATP 500 de Acapulco: en la final de dobles competirán Horacio Zeballos (Argentina)-Marcel Geanollers (España) con Neal Skupski y Ken Skupski (ambos británicos).