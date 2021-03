“Estoy en mi mejor momento y quiero salir campeón con Comercial”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

No juega de 9, ni siquiera es delantero, pero con 4 “pepas” en dos fechas, se convirtió en el goleador del torneo Oficial “Bartolomé Lliteras” de la Liga del Sur.

Si quiere se lo digo de otra forma: Agustín Salvador Grippaudo es el romperedes inesperado de Comercial, que pese a estar lejos de quedarse en la A (cuando finalice esta primera competencia del año, los equipos se dividirán en dos categorías), está dispuesto a dar pelea y a limar los 16 puntos que lo separan del último puesto de clasificación.

“Es como vos decís, soy un goleador inesperado. En este equipo, a diferencia de otros que integré, estoy más cerca del arco contrario. Recalde (Pablo, el DT comercialino) me hace jugar en una posición novedosa para mi, una especie de media punta o doble enganche. Por momentos soy extremo por izquierda y en otros, cuando el partido nos es favorable, me paro bien adelante como un atacante más”, señaló “Grippa”, quien el domingo logró el hat-trick en el 3-2 de su equipo sobre Olimpo.

“Comercial juega con 3 en el fondo, dos volantes externos, dos internos, doble enganche y un referente de área (Nazareno Romero). El otro enlace, recostado sobre la derecha, es Joni Santivañez”, comentó.

—Si, que no lleva ni un gol, se los sacaste todos.

—Pero está de asistidor; sé que disfruta más dar un pase gol que convertir.

—¿Qué más podés decir de tu nueva posición dentro de un equipo que, por la impronta de su entrenador, sabemos que va a ir al frente siempre?

—Siento que tengo más contacto con el balón y más participación en el juego. Piso seguido el área y estoy cerca del gol, algo a lo que no estaba acostumbrado”.

—Van dos fechas, ¿qué tipo de equipo es Comercial?

—Un equipo vertical, que siempre va a salir a buscar pese a que también tiene jugadores rápidos para apostar al contragolpe. Nazareno Romero aguanta lo que le tirés y descarga bien, por eso los que venimos atrás contamos con tantas chances de gol frente a la valla contraria.

“Al momento de recuperar la pelota, la idea es darle buen destino, correr y ocupar los espacios libres en campo enemigo. Somos un equipo bien plantado, dinámico y muy incisivo”.

—Para quedarse en la A están lejos, por eso la pregunta es: ¿a que apuntan en este Unificado?

—Este campeonato nos servirá para darnos cuenta donde estamos parados. El objetivo es ingresar entre los 8 del playoffs, de esa manera tendremos más partidos disputados y mayor rodaje.

“Creo que en el segundo semestre, la B será más complicada y más competitiva que la A, pero bueno, ahora iniciamos un camino donde estamos todos los equipos juntos y no nos sentimos menos que nadie. Si clasificamos a los cruces eliminatorios, empezaremos a soñar, porque siendo campeones del torneo --aunque los puntos no le den-- nos permitirá quedarnos en la A (en ese caso el octavo de la tabla general bajaría al Promocional)”.

—Dicen que la fe mueve montañas.

—Y la mía también…(risas).

—En caso de no llegar y que el destino sea la B, con este mismo equipo, ¿se puede pelear el ascenso para 2022?

—El plantel que formó Comercial, por nombres y características de futbolistas que hoy están para otro nivel, es más de la A que de la B.

—¿Qué es lo mejor de Comercial?

—Además del buen grupo y la camaradería, la perseverancia de cada jugador en beneficio del objetivo general es digno de destacar. En el plantel hay un gran sentido de pertenencia, Comercial está por encima de cualquier persona, problema o inquietud.

—¿Por qué los dibujos tácticos de Recalde son tan rebuscados? Igualmente debo admitir que siempre le termina sacando jugo a las piedras.

—Será porque él es complicado... (risas). El “Reca” sabe mucho, conoce a los rivales y utiliza las palabras justas para que al jugador le llegue el mensaje. En la semana puso un nuevo apodo, a Mateo Silenzi, le dice “Cincel” (NdR: herramienta para labrar a golpe de martillo piedra, metales y madera que consiste en una barra de acero con un extremo acabado en un filo en forma de cuña). Se empecina en que tenemos que atacar por la punta de él, insistir tirándosela larga, buscarlo siempre porque tiene aire y resto”.

—¿Hicieron negocio por el carril de “Cincel”?

—Si, en el último partido a Mateo lo dejamos de cama... (risas). Quiere que machaquemos por el mismo lado, nos aclara que de tanto ir el defensor que marca a Silenzi en algún momento se va a cansar y se va a equivocar, y de ese error tenemos que sacar provecho. Así es Recalde, como para que lo vayas conociendo, ja, ja.

Cuesta pensar que Comercial, con un presupuesto bajo, con chicos de la casa y sin refuerzos rutilantes que estén cerca del estrellato, piense en quedarse con el Nº 1 en este certamen. Pero buehhh...

“Formamos un plantel poderoso, con ideas claras y apuntando directamente a lo que queremos. Estoy agradecido de ser parte de esta familia, me siento cómodo y muy entusiasmado”, señaló “Grippa”, mano a mano con La Nueva. en su casa del barrio Bella Vista.

“Vayamos por partes: antes de ponernos a soñar tenemos que clasificar entre los 8. Iremos por todo, sabemos que podemos, aunque no hay que acelerar más de lo debido. Contamos con un plantel largo y con recambios, y todavía quedan por debutar jugadores de gran técnica y mucha experiencia”.

—La dirigencia, ¿les planteó alguna exigencia?

—Que clasifiquemos entre los 8, pero que defendamos la camistea de Comercial como si hubiésemos estado toda la vida en el club.

El dueño de la pelota

Después de haber convertido los tres goles, Agustín, formado futbolísticamente en Bella Vista, club que hace 10 años lo viene cediendo a préstamo, se quedó con la pelota del partido en su poder, la hizo firmar por sus compañeros y hoy ya ocupa un lugar en la parte alta de su habitación, junto a numerosos trofeos y las camisetas de todos los equipos por donde pasó: el Gallego, Sansinena, Pampero de Guatraché, La Armonía, Huracán de Guatraché, Argentino de Darregueira, Pacífico, Huracán de White y Comercial.

“No me la querían dar, pero le avisé al utilero: `ésta dala por perdida´. Espero que no me la quieran cobrar... (risas). En Comercial hay buena onda y sé que la pelota es como un premio a los goles que marqué”, esgrimió el volante devenido a delantero.

—¿Cómo está Comercial, social e institucionalmente?

—Muy bien. Me encontré con un club reluciente, a pleno. No lo conocía y me habían hablado peste de sus dirigentes y de su gente, pero veo que la actual CD trabaja mucho por el crecimiento de la institución en todos los niveles.

“No invento nada, a la gente siempre la ves haciendo algo en el club, y según me dijeron tienen como fin modificar algunas costumbres y hábitos de los hinchas para empezar a progresar en el plano social. Día a día Comercial va cambiando; en pandemia se resembró la cancha y se colocó el riego automático, lo que no es poco decir. No veo que sea un club desamparado ni abandonado”.

“Además, renovaron las taquillas y las duchas del vestuario, como también los baños y el sector de utilería. Comercial está en constante movimiento”.

—¿Estás jugando gratis?

—No.



Y fuera del fútbol, ¿qué?

“El día se me hace largo. De 9 a 13 trabajo con mi papá (José Salvador) en la casa de herrajes que es de la familia, en Montevideo y Brickman. Como vendemos máquinas automáticas y manuales de una marca muy famosa en el mercado, surgió otro negocio, que me ocupa algunas horas de la tarde”, adelantó “Grippa”.

—¿Se puede saber cual es ese “negocio”?

—Me dedico a vender termos para mate, en el local o por las redes sociales. Me queda uno, ¿lo querés aprovechar?

—No, dejame con la pava y el calentador.

—Ja, ja...

—En tu vida, ¿siempre abriste buenas puertas, o estás arrepentido de algo?

—La verdad que no, y cada vez que me equivoqué, aprendí de los errores.

—Me dijeron que empezaste a estudiar una carrera, ¿cuál?

—Estoy haciendo el curso de perito clasificador de granos, arranqué el cursado en pandemia y ahora me quedan rendir finales. Cuando a la tarde tengo un tiempo, me pongo a leer, me gusta.



En la Liga, por acá pasó...

Bella Vista (infantiles, menores y debut en Primera en 2010). “El club del barrio. No pude seguir por un mal entendido, que siempre me gustó aclarar: cuando el DT era Daniel Prat, tuve un llamado de Olimpo, para ir a cuarta de AFA, hablé y me intereso la propuesta, pero nunca dije que me iba a ir de Bella Vista. Prat se enojó, habló con los directivos y me comunicó que no quería que yo continúe en el plantel”.

“Tal vez me manejé mal, antes que nada debí hablar con la dirigencia de Bella Vista, pero nunca empecé a entrenar ni dejé de ir a un lado para ir a otro. El club lo tomó a mal, no tuve derecho a réplica y me dieron de baja. A partir de ahí siempre me negaron la posibilidad de poder quedarme con el pase, ni siqiuiera comprándolo”.

“Me vienen prestando hace 10 años. Nunca pude volver al club. Para el último Federal Amateur me ofrecí, pero tampoco hubo caso. Creo que es una cuestión meramente deportiva, porque la idea del club en los últimos años es apostar a las divisiones menores, no creo que haya un dirigente que sigan enojado conmigo”.

Sansinena (Promocional 2012). “Fue el equipo donde empecé a adquirir experiencia, tenía 20 años y daba mis primeros pasos en Primera. Ahí anoté el primer gol en la categoría, fue ante Libertad”.

La Armonía (2014-2015). “Lindos años y buenos grupos. Me hubiese gustado estar en un plantel como el que conformó ahora”.

Pacífico (2018). “Un gran año, un grupo maravilloso, me sentí como en casa. Tuve un técnico que me marcó a fuego, como Pablo Stortini, un tipo claro que se rige por dos caminos: blanco o negro. Jugábamos con un 4-1-4-1, su mensaje era simple y potenció a muchos jugadores que estaban desahuciados”.

“En el primer torneo entramos a playoffs dejando afuera a Liniers. Hicimos un campañón. Clasificamos con cero presupuesto, sin figuritas y varios chicos del club”.

Huracán (2019). “No pude explotar, no tuve regularidad y comí mucho banco”.



Apuntando al cielo

“Los festejos de los goles están destinados a mis abuelos (Angel Salvador y Florentina Navarro), quienes ya no están en este mundo pero los llevo en el corazón. Una foto de ellos la tengo en una remera que uso debajo de la camiseta y también en las canilleras. Todo para ellos, aunque no me puedo olvidar del aguante de mis padres (José y Mónica Kriger) y el apoyo incondicional de mi novia (Florencia Vidal)”.

Papá José y mamá Mónica nunca lo dejan solo. El nene mimado.

Se la regaló. Florencia, su novia, se quedó con la última camiseta de Comercial que Agustín vistió en 2019.



La anécdota



* “Antes de que empiece el torneo, prometí un gol ante Rosario y cumplí. Entonces, en la semana previa, ya agrandado y delante de todo el plantel, dije que a Olimpo le iba a meter dos”.

* “El jueves previo a ese encuentro fuimos a una cena en el club, comimos al aire libre, y debajo de la mesa encontré tres balines de aire comprimido. Cuando me preguntaron si seguía pensando que iba a convertir 2 goles, redoblé la apuesta y, mostrando las municiones, comenté: acá están las tres balas del fin de semana. Nadie me creyó, pero se dio. Ahora todos me preguntan que sale en la quiniela...(risas)”.

* “Ahora, cada vez que voy a entrenar busco a ver si encuentro más balines. Los tres que tenía ya los gasté, ja,ja,ja”.

Pisa fuerte



18

Goles. Marcó en la LDS, en 110 cotejos disputados (Bella Vista, Sansinena, La Armonía, Pacífico, Huracán y Comercial). En el verdiamarilo: 10 tantos en 14 partidos.