Miércoles deportivo y copero: se presentan San Lorenzo y Racing

Básquetbol

Se disputarán cinco partidos por la Liga Nacional:

16.30, San Lorenzo vs Comunicaciones

19.00, Oberá (Nicolás Paletta) vs Boca

19.00, Platense vs La Unión F (Gonzalo Torres)

21.30, Ferro vs San Martín C

22.30, Obras vs Regatas C

Mientras que habrá tres juegos por la Liga Argentina, todos por la Zona Norte:

16.30, Independiente SDE vs Central Ceres

19.00, Villa San Martín vs Tiro Federal M

21.30, Salta Basket (José Luis Pisani) vs Riachuelo

Asimismo, la NBA tendrá hoy diez duelos:

20.00, Wizards vs Kings

20.00, 76ers vs Bucks

20.00, Pacers vs Nets

20.00, Pistons vs Raptors

21.00, Bulls vs Spurs

21.00, Cavaliers vs Celtics

21.00, Rockets vs Warriors

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Hornets

22.00, Grizzlies vs Heat

22.30, Mavericks vs Clippers

Bochas

Se llevará a delante la sexta fecha del oficial por parejas en la divisional A:

Almafuerte vs Olimpia

La Armonía vs Independiente

El Puma vs Barrio Hospital

Kilómetro 5 vs Alem

El Cometa vs General Cerri

9 de Julio vs Tiro Federal

Fútbol

Continuará la segunda fase de la Copa Libertadores, con tres partidos revancha:

19.15, Libertad (Paraguay) 1 vs 0 U. Católica (Ecuador)

21.30, San Lorenzo 1 vs 1 U. de Chile (Chile)

21.30, Junior (Colombia) 2 vs 1 Caracas (Venezuela)

Se completarán los octavos de final de la Champions League, con dos juegos:

17.00, Chelsea (Inglaterra) 1 vs 0 At. Madrid (España)

17.00, Bayern Munich (Alemania) 4 vs 1 Lazio (Italia)

La Copa Sudamericana presentará hoy cuatro duelos:

19.15, Guabira (Bolivia) vs Nacional Potosí (Bolivia)

21.30, Wilsterman (Bolivia) vs Palmaflor (Bolivia)

21.30, UTC (Perú) vs Sp. Huancayo (Perú)

21.30, Aragua (Venezuela ) vs Mineros (Venezuela)

En tanto, se disputarán tres partidos por la Copa Argentina:

15.05, Laferrere vs San Telmo

17.15, Colón (SF) vs Argentinos Juniors

19.25, Racing vs Sp. Belgrano (SF)

En España se jugará un duelo pendiente: Sevilla-Elche (15.00).

Y en Italia ocurrirá lo mismo con Torino-Sassuolo (11.00)