Villa Mitre y las copas internacionales de fútbol emergen en el martes deportivo

Básquetbol

Se jugarán cinco partidos por la Liga Nacional: Regatas-Platense (16.30), Ferro-Comunicaciones (19), Oberá-San Lorenzo (19, con Nicolás Paletta), Boca-La Unión (21.30, con Gonzalo Torres) y San Martín-Obras (21.30).

Mientras que se jugarán dos partidos por Zona Sur de la Liga Argentina: Villa Mitre-Del Progreso (Gral. Roca), desde las 11 y en Mar del Plata, y Quilmes (Mar del Plata)-Ciclista (Junín), a las 14.

La NBA ofrecerá hoy acción con siete encuentros: Celtics-Jazz (20.30), Heat-Cavaliers (21), Rockets-Hawks (21), 76ers-Knicks (21), Bulls-Thunder (22), Blazers-Pelicans (23) y Lakers-Timberwolves (23.30).

Bochas

Se llevará a cabo la quinta fecha del oficial por parejas en la divisional B:

Talleres vs Velocidad

Dublín vs Villa Mitre

San Martín vs La Falda

Sporting vs Río de la Plata

Bella Vista vs Villa Nueva

Fútbol

Continúa la segunda fase de la Copa Libertadores, con cuatro revanchas:

19.15, Bolívar (Bolivia) 0-1 Wanderers (Uruguay)

19.15, Dep. Lara (Venezuela) 1-2 Santos (Brasil)

21.30, Ayacucho (Perú) 1-6 Gremio (Brasil)

21.30, Independiente del Valle (Ecuador) 0-1 Unión Española (Chile)

Por la Copa Sudamericana se disputarán cuatro partidos en el inicio de la primera fase:

19.15, Macara (Ecuador) vs Emelec (Ecuador)

19.15, 12 de Octubre (Paraguay) vs Nacional (Paraguay)

21.30, Antofagasta (Chile) vs Huachipato (Chile)

21.30, Dep. Tolima (Colombia) vs Dep. Cali (Colombia)

Habrá dos duelos revanchas por los octavos de final de la Champions League:

17.00, Manchester City (Inglaterra) 2-0 Borussia Monchengladbach (Alemania)

17.00, Real Madrid (España) 1-0 Atalanta (Italia)

Mientras que por la Primera Nacional jugarán desde las 21.30 Chacarita y Atlanta.

Rugby

Con los encuentros entre Peñarol-Olimpia Lions (16.30) y Selknam-Cafeteros Pro (20), comenzará hoy la segunda edición de la Superliga Americana de rugby.